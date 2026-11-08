"Интер" остановил победную серию "Комо": два быстрых гола решили судьбу матча Серии А

Два удара "Интера" на старте

Поединок на стадионе Джузеппе Меацца начался с активных действий хозяев. Команда Кристиана Киву пыталась быстро переходить из обороны в атаку и использовать свободное пространство на флангах.

Счет был открыт уже на 12-й минуте. Федерико Димарко отобрал мяч у Люки Да Куньи и начал контратаку. Маркус Тюрам передал мяч Джеду Спенсу, прострелившему вдоль ворот. Франческо Пио Эспозито оставалось только переправить его в сетку.

Вскоре нерадзурри могли удвоить преимущество, но Димарко не сумел удачно завершить атаку после передачи Николо Бареллы.

Впрочем, уже на 19-й минуте "Интер" забил во второй раз.

Пётр Зелинский прорвался по левому флангу и выполнил передачу в штрафную. Защитник "Комо" Алекс Валье неудачно прервал прострел, после чего Тюрам с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

Таким образом, хозяева обеспечили себе комфортное преимущество еще до середины первого тайма.

"Комо" искал шанс вернуться в игру

После двух пропущенных мячей гости пытались наладить контроль над мячом, но оборона миланцев действовала организованно.

"Интер" продолжал создавать моменты. Карлос Аугусто опасно пробил низом, однако вратарь "Комо" Роберт Санчес перевел мяч за пределы поля.

После перерыва хозяева также оставались более острыми. Санчес отразил удар Димарко, а затем Тюрам после комбинации со Спенсом пробил рядом с дальней стойкой.

Первый по-настоящему опасный момент гостей возник только на 63-й минуте. Нико Пасс нанес удар, после которого мяч отскочил от газона перед вратарем. Жозеп Мартинес среагировал и спас "Интер".

На 84-й минуте Пасс получил еще один шанс сократить отставание. После передачи Марка-Оливера Кэмпфа аргентинец пробил в касание из пределов штрафной, но мяч задел каркас ворот.

Больше гости ничего не смогли изменить, и "Интер" довел встречу до победы.

"Интер" – "Комо" – 2:0 Голы: Эспозито, 12, Тюрам, 19.