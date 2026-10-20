"Интер" – "Шахтер": матч ЛЧ доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо"

Немецкая бригада

Главным рефери предстоящего матча назначен 41-летний немецкий арбитр Харм Осмерс. На линиях ему помогут лайнсмены Кристиан Гиттельманн и Кристиан Дитц, а обязанности четвертого арбитра будет выполнять Флориан Экснер. За систему ВАР будет отвечать Роберт Шредер, ассистировать которому будет Бенжамин Бранд.

Как Осмерс фиксировал разгром "Динамо"

Осмерс работает на международной арене с 2020 года, а во внефутбольной жизни является инвестиционным консультантом.

У него уже есть опыт обслуживания поединков с участием украинской команды. В декабре 2024 года немецкий рефери судил матч основного этапа Лиги Европы между "Реал Сосьедадом" и киевским "Динамо", в котором испанский клуб одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Турнирное положение перед битвой на "Сан-Сиро"

Матч между "Интером" и "Шахтером" состоится в среду, 21 октября, на миланском стадионе "Сан-Сиро". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

К противостоянию соперники подходят в разном турнирном состоянии. Донецкий "Шахтер" после двух туров имеет в своем активе 4 очка и занимает 11-е место в общей таблице Лиги чемпионов. Миланский "Интер", напротив, пока не одержал ни одной победы и располагается лишь на 29-й строчке.