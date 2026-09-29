Инфантино сдался под давлением УЕФА: ФИФА откроет резервы на 2,1 млрд долларов

Революционное предложение Чеферина

Кризис разразился в этом месяце после того, как президент УЕФА Александер Чеферин и глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни выдвинули общее требование. Они предложили выделить каждой из 211 национальных ассоциаций-членов ФИФА по крайней мере по 10 млн долларов в течение цикла 2027-2030 годов дополнительно к существующим программам развития.

По прогнозам глав конфедераций, резервы ФИФА к концу 2026-го года достигнут 6 млрд долларов. Предлагаемое распределение средств позволит сохранить неприкосновенный резервный фонд на уровне более 1,5 млрд долларов.

Позиция Инфантино и защита отмененных проектов

В своем официальном письме руководителям шести конфедераций Инфантино отметил, что предложения будут детально изучены и вынесены на рассмотрение Совета ФИФА 15 октября.

"Пока оценка не будет завершена и не будут получены необходимые одобрения, ни одна предварительная цифра не может считаться утвержденным обязательством перед ассоциациями-членами", - отметил Инфантино, призвав к взвешенному подходу.

Параллельно швейцарец защитил упраздненный в июле проект "FIFA Forward Enterprise", который должен был привлечь 20 млрд долларов частных инвестиций. Этот проект подвергли критике УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация из-за отсутствия надлежащих консультаций.

Дорожная карта и последующие шаги

Теперь конфедерации должны предоставить Секретарю ФИФА свои финансовые модели. На заседании Совета ФИФА будут определены окончательные суммы выплат, график перечисления средств и условия прозрачного аудита.

Глава ФИФА заверил, что поддержит максимальный уровень дополнительного финансирования, который можно выделить без риска финансовой стабильности. Инфантино призвал уважать решения, принятые через демократические и институциональные механизмы организации.