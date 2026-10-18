Игорь Костюк уволен с должности главного тренера "Динамо": кто его заменит

Поражение от "Полесья" привело к отставке

В воскресенье, 18 октября, "Динамо" уступило "Полессью" в Житомире со счетом 1:3, играя в большинстве с пятой минуты.

После завершения встречи руководство столичного клуба приняло решение о смене главного тренера.

Кто будет готовить "Динамо" к следующим матчам

Исполнять обязанности главного тренера киевской команды временно будет Мацей Кендзерек.

Именно он будет готовить футболистов к ближайшим поединкам украинской Премьер-лиги.

Первым испытанием для команды после тренерских смен станет встреча с "Кудровкой", запланированная на 23 октября.

О назначении постоянного главного тренера "Динамо" пока не сообщается.