Ігоря Костюка звільнено з посади головного тренера "Динамо": хто його замінить

Поразка від "Полісся" призвела до відставки

У неділю, 18 жовтня, "Динамо" поступилося "Поліссю" в Житомирі з рахунком 1:3, граючи у більшості з п'ятої хвилини.

Після завершення зустрічі керівництво столичного клубу ухвалило рішення про зміну головного тренера.

Хто готуватиме "Динамо" до наступних матчів

Виконувати обов'язки головного тренера київської команди тимчасово буде Мацей Кендзьорек.

Саме він готуватиме футболістів до найближчих поєдинків української Прем'єр-ліги.

Першим випробуванням для команди після тренерських змін стане зустріч із "Кудрівкою", запланована на 23 жовтня.

Наразі про призначення постійного головного тренера "Динамо" не повідомляється.