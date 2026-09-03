Хотел забрать Суркис: легенда "Шахтера" рассказал, как мог оказаться в "Динамо"

Интерес киевлян и выбор в пользу Донецка

По словам хорватского защитника, интерес к киевскому клубу он узнал от своего агента. А потом это подтвердил и сам президент "Динамо".

"Заинтересованность "Динамо"? Я слышал, агент мне говорил. Но и сам Суркис однажды сказал, что хотел меня. Но судьба привела туда, и это не ошибка", – отметил Дарио.

Впрочем, решающим фактором стали финансовые детали и конкретика от дончан. В тот момент семья Срны переживала сложные времена после войны на Балканах – дом был разрушен, авто угнали, а семья имела долги.

Достижения хорвата с "горняками"

По словам хорвата, он планировал провести в Донецке 1-2 года – но в конце концов отыграл за "Шахтер" 15 лет. Срна отыграл за "горняков" 536 матчей (в 330 из них он выходил на поле с капитанской повязкой).

Дарио выиграл с "Шахтером" 26 трофеев - в частности, Кубок УЕФА, 10 чемпионств Украины, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.