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Главная Футбол Хотел забрать Суркис: легенда "Шахтера" рассказал, как мог оказаться в "Динамо"
Футбол 03 сентября 2026, 13:05

Хотел забрать Суркис: легенда "Шахтера" рассказал, как мог оказаться в "Динамо"

Интерес со стороны киевского гранда позже лично подтвердил президент киевлян.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дарио Срна со своими трофеями (Фото: ФК "Шахтер")
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Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что мог оказаться в составе "Динамо". Личный интерес к хорватскому футболисту проявлял президент киевского клуба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Дарио Срны Дмитрию Гордону.

Интерес киевлян и выбор в пользу Донецка

По словам хорватского защитника, интерес к киевскому клубу он узнал от своего агента. А потом это подтвердил и сам президент "Динамо".

"Заинтересованность "Динамо"? Я слышал, агент мне говорил. Но и сам Суркис однажды сказал, что хотел меня. Но судьба привела туда, и это не ошибка", – отметил Дарио.

Впрочем, решающим фактором стали финансовые детали и конкретика от дончан. В тот момент семья Срны переживала сложные времена после войны на Балканах – дом был разрушен, авто угнали, а семья имела долги.

Достижения хорвата с "горняками"

По словам хорвата, он планировал провести в Донецке 1-2 года – но в конце концов отыграл за "Шахтер" 15 лет. Срна отыграл за "горняков" 536 матчей (в 330 из них он выходил на поле с капитанской повязкой).

Дарио выиграл с "Шахтером" 26 трофеев - в частности, Кубок УЕФА, 10 чемпионств Украины, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Ранее мы сообщали, что Срна также рассказал, как спас Роналду в Киеве.

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