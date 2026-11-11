"Парень с видом нищего": испанский блоггер показал кадры из современной жизни звезды футбола

Адриано выполнил 32 набивки мяча на улице

Бывший нападающий сборной Бразилии и миланского "Интера" на опубликованном видео с голым торсом, в шортах и тапочках демонстрирует футбольное мастерство, которое никуда не исчезло даже спустя десять лет после завершения профессиональной карьеры.

Во время импровизированного выступления Адриано выполнил 32 набивки подряд. Он не только удерживал мяч в воздухе, но и продемонстрировал несколько технических приемов: в частности, положил мяч на голову и опрокинул его между ног.

Карьера Адриано: звезда "Интера" и триумфатор Кубка Америки

Адриано Лейте Рибейро, прозванный Императором во время выступлений в Италии, родился в 1982 году в Рио-де-Жанейро и прошел подготовку в академии "Фламенго".

Самый яркий период его европейской карьеры пришелся на выступления за миланский "Интер", цвет которого он защищал с 2001-го до 2009 года, с перерывом на аренду в "Парму". Вместе с "нерадзурри" нападающий выиграл два чемпионских титула Серии А, Кубок Италии и Суперкубок страны.

Важную роль Адриано сыграл и в сборной Бразилии. На Кубке Америки-2004 он стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами. В частности, нападающий забил мяч в финале против Аргентины, помогая бразильцам сравнять счет. В конце концов, сборная Бразилии победила в серии пенальти и завоевала трофей.

Личные проблемы и завершение карьеры

После смерти отца в 2004 году карьера Адриано постепенно начала переживать сложный период. Сам футболист в разных интервью рассказывал, что потеря близкого человека оказала большое влияние на его психологическое состояние, физическую форму и выступления на поле. Впоследствии он также публично признавал проблемы с алкогольной зависимостью.

На карьеру бразильца повлияли и многочисленные травмы. Среди них - разрыв ахиллова сухожилия во время выступлений за "Коринтианс", из-за которого нападающий надолго выпал из игры и так и не смог вернуться на прежний уровень.

Окончательно Адриано завершил профессиональные выступления в 2016 году. Последним этапом его карьеры стал короткий и не слишком успешный период в полупрофессиональном американском клубе "Майами Юнайтед".

Чем занимается бывшая звезда футбола сейчас

Сейчас Адриано остается связанным с футболом, хотя и не ведет активную публичную жизнь. Он работает послом спортивного бренда в Бразилии и присоединяется к проектам Института Futebol de Rua – организации, которая популяризирует футбол среди жителей малообеспеченных общин.

Также бывший нападающий поддерживает тесную связь с Вила-Крузейру – районом Рио-де-Жанейро, где он вырос. Несмотря на то, что Адриано давно там не живет, он регулярно посещает родные места.