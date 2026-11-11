"Хлопець з виглядом жебрака": іспанський блогер показав кадри з сучасного життя зірки футболу

Адріано виконав 32 набивання м'яча на вулиці

Колишній нападник збірної Бразилії та міланського "Інтера" на опублікованому відео із голим торсом, у шортах і капцях демонструє футбольну майстерність, яка нікуди не зникла навіть через десять років після завершення професійної кар'єри.

Під час імпровізованого виступу Адріано виконав 32 набивання поспіль. Він не лише утримував м'яч у повітрі, а й продемонстрував кілька технічних прийомів: зокрема, поклав м'яч на голову та перекинув його між ногами.

Кар'єра Адріано: зірка "Інтера" та тріумфатор Кубка Америки

Адріано Лейте Рібейро, якого під час виступів в Італії прозвали Імператором, народився 1982-го року в Ріо-де-Жанейро та пройшов підготовку в академії "Фламенго".

Найяскравіший період його європейської кар'єри припав на виступи за міланський "Інтер", кольори якого він захищав із 2001-го до 2009 року, з перервою на оренду в "Парму". Разом із "нерадзуррі" нападник виграв два чемпіонські титули Серії А, Кубок Італії та Суперкубок країни.

Важливу роль Адріано відіграв і в національній збірній Бразилії. На Кубку Америки-2004 він став найкращим бомбардиром турніру із сімома голами. Зокрема, нападник забив м'яч у фіналі проти Аргентини, допомігши бразильцям зрівняти рахунок. Зрештою збірна Бразилії перемогла в серії пенальті та здобула трофей.

Особисті проблеми та завершення кар'єри

Після смерті батька у 2004-му році кар'єра Адріано поступово почала переживати складний період. Сам футболіст у різних інтерв'ю розповідав, що втрата близької людини сильно вплинула на його психологічний стан, фізичну форму та виступи на полі. Згодом він також публічно визнавав проблеми з алкогольною залежністю.

На кар'єру бразильця вплинули й численні травми. Серед них - розрив ахіллового сухожилля під час виступів за "Корінтіанс", через який нападник надовго випав із гри та так і не зміг повернутися на попередній рівень.

Остаточно Адріано завершив професійні виступи у 2016-му році. Останнім етапом його кар'єри став короткий і не надто успішний період у напівпрофесійному американському клубі "Маямі Юнайтед".

Чим займається колишня зірка футболу зараз

Нині Адріано залишається пов'язаним із футболом, хоча й не веде активного публічного життя. Він працює амбасадором спортивного бренду в Бразилії та долучається до проєктів Інституту Futebol de Rua - організації, яка популяризує футбол серед мешканців малозабезпечених громад.

Також колишній нападник підтримує тісний зв'язок із Віла-Крузейру - районом Ріо-де-Жанейро, де він виріс. Попри те, що Адріано вже давно там не живе, він регулярно відвідує рідні місця.