Быстрый гол Ямаля и ответ Обамеянга

Поединок на стадионе "Риасор" начался с молниеносного гола гостей.

Уже на второй минуте Ламин Ямаль получил передачу от Педри, ворвался в штрафную и точным ударом открыл счет.

На девятой минуте бывший нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг воспользовался длинной передачей, опередил Пау Кубарси и перекинул мяч через голкипера Жоана Гарсию.

На 20-й минуте Дани Ольмо после подачи Энтони Гордона ударом головой снова вывел каталонцев вперед. До перерыва счет не изменился, хотя гости продолжали владеть инициативой и создавать опасные моменты.

Хет-трик Рафиньи решил судьбу матча

Второй тайм "Барселона" тоже начала результативно. На 50-й минуте Ламин Ямаль выполнил точную подачу в штрафную, где Рафинья ударом головой отправил мяч в ворота.

После третьего пропущенного гола "Депортиво" стало сложнее сдерживать атаки соперника. Команда Ганси Флика контролировала мяч и не позволяла хозяевам организовать полноценный камбэк.

На 83-й минуте Рафинья забил второй раз, увеличив преимущество гостей до трех мячей. А уже в компенсированное время бразилец отличился в третий раз, оформив хет-трик и установив окончательный счет – 5:1.

"Депортиво" – "Барселона" – 1:5 (1:2)

Голы: Обамеянг (9) – Ямаль (2), Ольмо (20), Рафинья (50, 83, 90+1).

"Барселона" увеличила отрыв от "Реала"

Благодаря победе каталонцы укрепили лидерство в чемпионате Испании.

После 14-го тура преимущество команды Ганси Флика над мадридским "Реалом" выросло до шести очков. Накануне мадридцы уступили "Алавесу". Для "Барселоны" эта победа стала четвертой в Ла Лиге.

Следующий матч каталонцы проведут 2 декабря против мадридского "Атлетико".