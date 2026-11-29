Хет-трик Рафиньи и шесть голов: "Барселона" устроила шоу в матче с "Депортиво"
"Барселона" одержала разгромную выездную победу над "Депортиво" в матче 14-го тура чемпионата Испании. Каталонцы победили со счетом 5:1, а главным героем встречи стал оформивший хет-трик бразильский вингер Рафинья.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Быстрый гол Ямаля и ответ Обамеянга
Поединок на стадионе "Риасор" начался с молниеносного гола гостей.
Уже на второй минуте Ламин Ямаль получил передачу от Педри, ворвался в штрафную и точным ударом открыл счет.
На девятой минуте бывший нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг воспользовался длинной передачей, опередил Пау Кубарси и перекинул мяч через голкипера Жоана Гарсию.
На 20-й минуте Дани Ольмо после подачи Энтони Гордона ударом головой снова вывел каталонцев вперед. До перерыва счет не изменился, хотя гости продолжали владеть инициативой и создавать опасные моменты.
Хет-трик Рафиньи решил судьбу матча
Второй тайм "Барселона" тоже начала результативно. На 50-й минуте Ламин Ямаль выполнил точную подачу в штрафную, где Рафинья ударом головой отправил мяч в ворота.
После третьего пропущенного гола "Депортиво" стало сложнее сдерживать атаки соперника. Команда Ганси Флика контролировала мяч и не позволяла хозяевам организовать полноценный камбэк.
На 83-й минуте Рафинья забил второй раз, увеличив преимущество гостей до трех мячей. А уже в компенсированное время бразилец отличился в третий раз, оформив хет-трик и установив окончательный счет – 5:1.
"Депортиво" – "Барселона" – 1:5 (1:2)
Голы: Обамеянг (9) – Ямаль (2), Ольмо (20), Рафинья (50, 83, 90+1).
"Барселона" увеличила отрыв от "Реала"
Благодаря победе каталонцы укрепили лидерство в чемпионате Испании.
После 14-го тура преимущество команды Ганси Флика над мадридским "Реалом" выросло до шести очков. Накануне мадридцы уступили "Алавесу". Для "Барселоны" эта победа стала четвертой в Ла Лиге.
Следующий матч каталонцы проведут 2 декабря против мадридского "Атлетико".