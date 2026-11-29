Швидкий гол Ямаля та відповідь Обамеянга

Поєдинок на стадіоні "Ріасор" розпочався з блискавичного гола гостей.

Уже на другій хвилині Ламін Ямаль отримав передачу від Педрі, увірвався до штрафного майданчика та влучним ударом відкрив рахунок.

Однак господарі швидко відповіли.

На дев'ятій хвилині колишній нападник "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг скористався довгою передачею, випередив Пау Кубарсі та перекинув м'яч через голкіпера Жоана Гарсію.

Рівновага протрималася недовго.

На 20-й хвилині Дані Ольмо після подачі Ентоні Гордона ударом головою знову вивів каталонців уперед.

До перерви рахунок більше не змінився, хоча гості продовжували володіти ініціативою та створювати небезпечні моменти.

Хет-трик Рафіньї вирішив долю матчу

Другий тайм "Барселона" також розпочала результативно.

На 50-й хвилині Ламін Ямаль виконав точну подачу до штрафного майданчика, де Рафінья ударом головою відправив м'яч у ворота.

Після третього пропущеного гола "Депортіво" стало складніше стримувати атаки суперника.

Команда Гансі Фліка контролювала м'яч і не дозволяла господарям організувати повноцінний камбек.

На 83-й хвилині Рафінья забив удруге, збільшивши перевагу гостей до трьох м'ячів.

А вже в компенсований час бразилець відзначився втретє, оформивши хет-трик і встановивши остаточний рахунок — 5:1.

"Депортіво" – "Барселона" – 1:5 (1:2)

Голи: Обамеянг (9) – Ямаль (2), Ольмо (20), Рафінья (50, 83, 90+1).

"Барселона" збільшила відрив від "Реала"

Завдяки перемозі каталонці зміцнили лідерство в чемпіонаті Іспанії.

Після 14-го туру перевага команди Гансі Фліка над мадридським "Реалом" зросла до шести очок. Напередодні мадридці поступилися "Алавесу".

Для "Барселони" ця перемога стала четвертою поспіль у Ла Лізі.

Наступний матч каталонці проведуть 2 грудня проти мадридського "Атлетіко".