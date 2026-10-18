Хет-трик Краснопира: "Полесье" в меньшинстве сокрушило "Динамо" в центральной битве УПЛ (видео)

УПЛ, 9-й тур

"Полесье" – "Динамо" – 3:1

Голы: Краснопир, 26, 68 (с пенальти), 76 – Михавко, 19

Удаление: Кудрик ("Полесье"), 5 (прямая красная)

Принципиальность битвы и фактор Бущана

На поле сошлись прямые конкуренты, которые преследуют "Шахтер" и стремятся бросить вызов "горнякам" в борьбе за "золото". "Полесье" перед игрой занимало в таблице 2-ю строчку (19 очков), "Динамо" – 3-ю (16 пунктов).

Градус противостояния традиционно подогревала и история последних встреч, которые регулярно сопровождались судейскими спорами и громкими скандалами после игры.

Из-за юридических нюансов арендного договора "бело-синие" не смогли выставить на игру основного голкипера Георгия Бущана, который принадлежит именно "Полесью". К слову, Бущан после своего сентябрьского перехода в столицу выдал впечатляющую серию, сохранив свои ворота "сухими" в четырех поединках подряд.

В его отсутствие последний рубеж киевлян защищал Руслан Нещерет, который только что вернулся из лазарета.

Красная карточка Кудрика

Центральный поединок тура в Житомире начался с настоящего шока для хозяев. Уже на 5-й минуте голкипер "Полесья" Олег Кудрик допустил ошибку, после чего заблокировал удар Владимира Бражко рукой за пределами штрафной площадки. Арбитр Максим Козыряцкий после просмотра ВАР удалил вратаря с поля. Тренерскому штабу "волков" пришлось срочно менять структуру игры и выпускать в ворота Евгения Волынца.

Несмотря на численное меньшинство, житомиряне не растерялись. Хотя Тарас Михавко на 19-й минуте вывел "Динамо" вперед после розыгрыша углового, "Полесье" быстро восстановило равновесие – также после углового. На 26-й минуте Краснопир оказался один у ближней штанги и спокойно пробил в ближний угол.

Сразу после этого игру пришлось остановить из-за дымовой завесы от фанатов, а позже – из-за воздушной тревоги.

Возвращение на поле в первом тайме запомнилось жесткой борьбой и серией сейвов Нещерета и Волынца. Соперники ушли на перерыв при счете 1:1.

Хет-трик Краснопира и бенефис "волков" в меньшинстве

Вторая половина встречи превратилась в личный триумф Игоря Краснопира. На 66-й минуте во время хаоса в штрафной площадке киевлян Нещерет сбил Сергея Чоботенко. После подсказки ВАР арбитр указал на точку, и Краснопир хладнокровно реализовал пенальти, выведя житомирян вперед.

Динамовцы бросились отыгрываться, однако Волынец демонстрировал невероятную надежность на последнем рубеже, отразив опасные удары Владислава Дубинчака и Каессе Ба. А на 76-й минуте "Полесье" сняло все вопросы относительно победителя: Богдан Михайличенко идеальной передачей вывел Краснопира один на один с Нещеретом, и нападающий тонким ударом оформил хет-трик – 3:1.

Когда до конца матча оставались считаные секунды, над стадионом снова прозвучала воздушная тревога. Командам пришлось ждать, чтобы затем лишь формально завершить поединок.

"Полесье" набрало 22 очка и продолжает занимать второе место в таблице, отставая от "Шахтера" (24 очка). "Динамо" с 16 баллами пока остается третьим.