"Харьков" одержал волевую победу над "Левым Берегом" и обошел "Динамо" в УПЛ (видео)

УПЛ. 9-й тур

"Харьков" – "Левый Берег" – 2:1

Голы: Забергджа, 36, Гаджиев, 63 – Волошин, 3

Холодный душ для хозяев

Матч начался с холодного душа для "Харькова". Уже на 3-й минуте защитник хозяев Артем Шабанов неудачно прервал фланговую передачу и срезал мяч прямо на Викентия Волошина, который точным ударом в дальний угол открыл счет.

Оказавшись в роли догоняющих, харьковчане бросили все силы в атаку, и на 36-й минуте Батон Забергджа после передачи Ивана Калюжного восстановил равновесие в матче.

Волевой успех и прорыв в топ-3

Во втором тайме игра проходила на встречных курсах, однако инициативой больше владели подопечные Младена Бартуловича. На 63-й минуте Рамик Гаджиев эффектным ударом с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол и вывел свою команду вперед.

"Харьков" удержал победный счет 2:1, что позволило клубу одержать уже пятую победу подряд в чемпионате. Благодаря этому успеху команда обошла столичное "Динамо" и поднялась на третье место в турнирной таблице УПЛ.