"Харків" здобув вольову перемогу над "Лівим Берегом" та обійшов "Динамо" в УПЛ (відео)

УПЛ. 9-й тур

"Харків" – "Лівий Берег" – 2:1

Голи: Забергджа, 36, Гаджиєв, 63 – Волошин, 3

Холодний душ для господарів

Матч розпочався із холодного душу для "Харкова". Вже на 3-й хвилині захисник господарів Артем Шабанов невдало перервав флангову передачу та зрізав м'яч прямо на Вікентія Волошина, який точним ударом у дальній кут відкрив рахунок.

Опинившись у ролі наздоганяючих, харьків'яни кинули всі сили в атаку, і на 36-й хвилині Батон Забергджа після передачі Івана Калюжного відновив рівновагу у зустрічі.

Вольовий успіх та прорив у топ-3

У другому таймі гра проходила на зустрічних курсах, однак ініціативою більше володіли підопічні Младена Бартуловича. На 63-й хвилині Рамік Гаджиєв ефектним ударом з меж штрафного майданчика закрутив м'яч у дальній кут і вивів свою команду вперед.

"Харків" утримав переможний результат 2:1, що дозволило клубу здобути вже п'яту звитягу поспіль в чемпіонаті. Завдяки перемозі команда випередила столичне "Динамо" та піднятися на третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ.