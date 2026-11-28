Что сказал Гвардиола о "Барселоне"

В разговоре с Bundesliga Magazine 55-летний наставник вспомнил период работы в мюнхенской "Баварии" и ответил на вопрос о возможном возвращении в бывшие клубы.

Когда разговор зашел о "Барселоне", Гвардиола высказался категорически.

"Я не вернусь в "Барселону" как тренер", – заявил испанец.

В то же время, возможность нового этапа работы в "Баварии" он не отверг. Гвардиола также высоко оценил деятельность нынешнего наставника мюнхенцев Венсана Компани, ранее выступавшего под его руководством в "Манчестер Сити".

Испанец отметил, что с удовольствием наблюдает за игрой немецкой команды и считает Компани отличным тренером.

Почему Гвардиола не торопится возвращаться к футболу

После десяти лет работы в Манчестер Сити испанский специалист решил сделать перерыв в карьере.

В интервью он признался, что пока не определился с ее продолжительностью.

"В прошлый раз мне понадобился целый год, чтобы восстановить силы. На этот раз я действительно не знаю, сколько это будет продолжаться", – рассказал Гвардиола.

Тренер отметил, что теперь больше времени для семьи, друзей и личных увлечений.

Он также продолжает следить за европейским футболом, в частности, за выступлениями "Баварии" в Бундеслиге.

Ранее Гвардиола допускал, что следующим этапом его карьеры может стать работа с сборной.

Чем запомнилась работа Гвардиолы в "Барселоне"

Пеп Гвардиола возглавлял основную команду "Барселоны" с 2008 по 2012 год.

За четыре сезона каталонцы под его руководством получили 14 трофеев, в том числе:

Три титула чемпиона Испании

Два Кубка Испании

Две победы в Лиге чемпионов

Три Суперкубка Испании

Два Суперкубка УЕФА

Два клубных чемпионата мира

В сезоне-2008/09 "Барселона" выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов, оформив исторический требл.

После ухода из каталонского клуба Гвардиола тренировал "Баварию" в 2013-2016 годах, а затем в течение десяти сезонов работал в "Манчестер Сити".