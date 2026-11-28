Що сказав Гвардіола про "Барселону"

У розмові з Bundesliga Magazine 55-річний наставник згадав період роботи в мюнхенській "Баварії" та відповів на запитання щодо можливого повернення до колишніх клубів.

Коли розмова зайшла про "Барселону", Гвардіола висловився категорично.

"Я не повернуся до "Барселони" як тренер", – заявив іспанець.

Водночас можливість нового етапу роботи в "Баварії" він не відкинув. Гвардіола також високо оцінив діяльність нинішнього наставника мюнхенців Венсана Компані, який раніше виступав під його керівництвом у "Манчестер Сіті".

Іспанець наголосив, що із задоволенням спостерігає за грою німецької команди та вважає Компані чудовим тренером.

Чому Гвардіола не поспішає повертатися до футболу

Після десяти років роботи в "Манчестер Сіті" іспанський фахівець вирішив зробити перерву в кар'єрі.

В інтерв'ю він зізнався, що наразі не визначився з її тривалістю.

"Минулого разу мені знадобився цілий рік, щоб відновити сили. Цього разу я справді не знаю, скільки це триватиме", – розповів Гвардіола.

Тренер зазначив, що тепер має більше часу для сім'ї, друзів та особистих захоплень.

Він також продовжує стежити за європейським футболом, зокрема за виступами "Баварії" в Бундеслізі.

Раніше Гвардіола допускав, що наступним етапом його кар'єри може стати робота з національною збірною.

Чим запам'яталася робота Гвардіоли в "Барселоні"

Пеп Гвардіола очолював основну команду "Барселони" з 2008 до 2012 року.

За чотири сезони каталонці під його керівництвом здобули 14 трофеїв, зокрема:

Три титули чемпіона Іспанії

Два Кубки Іспанії

Дві перемоги в Лізі чемпіонів

Три Суперкубки Іспанії

Два Суперкубки УЄФА

Два клубні чемпіонати світу

У сезоні-2008/09 "Барселона" виграла чемпіонат Іспанії, Кубок країни та Лігу чемпіонів, оформивши історичний требл.

Після відходу з каталонського клубу Гвардіола тренував "Баварію" у 2013–2016 роках, а згодом протягом десяти сезонів працював у "Манчестер Сіті".