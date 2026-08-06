Громкий трансфер на грани провала: переговоры "Реала" по переходу чемпиона мира заморожены

Разногласия в контракте и финансовых запросах

30-летний испанский полузащитник, ставший лучшим игроком прошлого чемпионата мира, был открыт к возвращению на родину. Родри рассчитывал подписать со "сливочными" четырехлетнее соглашение, однако финансовое предложение мадридцев оказалось значительно ниже его ожидания.

Кроме условий личного контракта между клубами существует существенный разрыв и в оценке трансферной стоимости игрока. "Манчестер Сити" требует своего лидера от 65 до 75 миллионов евро. "Реал" рассчитывал закрыть сделку в пределах 60 миллионов евро.

Ключевой выбор Моуринью и позиция "Ман Сити"

Инициатором трансфера выступил новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью, искавший центрального полузащитника для организации игры и построения атак. Португальский специалист видит в Родри идеального исполнителя как для роли единственного опорника, так и для игры в пара полузащитников.

В настоящее время контракт испанца с "горожанами" действует до 30 июня 2027-го года. Несмотря на то, что это лето является одной из последних возможностей для английского клуба получить солидную сумму за трансфер, "Манчестер Сити" не нуждается в спешке с продажей и будет удерживать игрока, если тот не подаст официальный запрос на трансфер и "Реал" не улучшит предложение.