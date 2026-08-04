Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов

Что нужно знать о 3-м раунде квалификации

В этот этап попали 20 команд (шесть из которых впервые сыграют в отборе). Именно с этого этапа будут стартовать следующие команды по пути представителей лиг - "Олимпиакос", "Неймеген", "Юнион Сент-Жилуа", "Буде-Глимт", "Спарта" (Прага) и "Лион".

Эти команды были поделены на 10 пар. Победителя в каждой паре определят по итогам двухматчевого противостояния. 10 команд-победителей пройдут в четвертый (плей-офф) квалификационный раунд Лиги чемпионов.

А проигравшие команды попадут либо напрямую в основной этап Лиги Европы (представители пути представителей лиг), либо сыграют в плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы (представители пути чемпионов).

За победу команда получит одно очко в Таблице коэффициентов страны, за ничью - 0.5. В рейтинг клубов участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов получат 3.0 балла.

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 4-5 августа 2026-uj года. Ответные матчи состоятся 11-го августа 2026-го года.

Полное расписание матчей 3-го раунда

4 августа, 19:00. "Мьельбю" (Швеция) - Слован (Словакия). Ответный матч - 11 августа, 20:15.

4 августа, 19:00. "Арарат-Армения" (Армения) - "Целе" (Словения). Ответный матч - 11 августа, 20:15.

4 августа, 20:30. "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Црвена Звезда" (Сербия). Ответный матч - 11 августа, 20:00.

4 августа, 20:30. "Левски" (Болгария) - "Кайрат" (Казахстан). Ответный матч - 11 августа, 17:00.

4 августа, 21:00. "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Каунас Жальгирис" (Литва). Ответный матч - 11 августа, 19:00.

4 августа, 21:00. "Спарта" (Чехия) - "Лион" (Франция). Ответный матч - 11 августа, 21:00.

4 августа, 21:00. "Юнион Сент-Жиллуа" (Бельгия) - "Буде-Глимт" (Норвегия). Ответный матч - 11 августа, 18:00.

4 августа, 21:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Неймеген" (Нидерланды). Ответный матч - 11 августа, 19:30.

5 августа, 19:30. "Орхус" (Дания) - "Сабах" (Азербайджан). Ответный матч - 11 августа, 18:00.

5 августа, 21:00. "Фенербахче" (Турция) - "Штурм" (Австрия). Ответный матч - 11 августа, 20:30.

Где смотреть матчи 3-го квалификационного раунда ЛЧ

В Украине официальным транслятором матчей Лиги чемпионов является OTT-сервис Megogo. Но все матчи на сервисе начнут транслировать, начиная со следующего, 4-го, квалификационного раунда.

К сожалению, официально матчи 3 квалификационного раунда ЛЧ посмотреть в Украине будет невозможно. Но некоторые игры сервис Megogo будет транслироваться для других стран. Среди таких матчей - "Левски" - "Кайрат", "Динамо" Загреб - "Каунас Жальгирис" и "Орхус" - "Сабах".