Громкое возвращение в УПЛ: скандальный экс-форвард "Динамо" подписал контракт с новым клубом

Где пропадал Родригеш

Условия соглашения между "Зарей" и Жерсоном не разглашаются, однако известно, что футболист будет выступать под 7-м номером.

Родригеш находился на контракте с киевским "Динамо" с 2019 по 2025 год, завоевав вместе с киевлянами титул чемпиона Украины, Кубок и два Суперкубка страны. Всего за киевский клуб он провел 53 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.

Период выступлений легионера в Киеве запомнился не только игровыми достижениями, но и многочисленными скандалами за пределами поля, из-за которых игрок регулярно отправлялся в аренды. В его карьере были выступления за французский "Труа", турецкие "Эюпспор" и "Сивасспор", словацкий "Слован", а также клубы из Саудовской Аравии, Китая и Таиланда.

Дебют против "Динамо"

Последней командой Жерсона был северомакедонский "Вардар", за который в текущем сезоне он успел отыграть 2 матча и отдал 1 результативную передачу. Также нападающий является опытным сборником – в его активе 72 поединка и 23 гола за национальную команду Люксембурга.

Сейчас команда Виктора Скрипника занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ. Символично, что дебют Родригеша может состояться уже 19 сентября, когда луганчане сыграют именно против киевского "Динамо".