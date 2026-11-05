Игроки "Наполи", "Боруссии" и "Вердера": объявлен состав Украины U-19 на отбор Евро-2027

Когда и с кем сыграет Украина

Поединки второго квалификационного раунда в группе А6 состоятся в итальянской Анконе. Сборную Украины ждет насыщенный календарь в ноябре: 11 ноября "сине-желтые" сыграют с Израилем (13:00 по Киеву), 14 ноября встретятся с хозяйкой мини-турнира Италией (16:30), а 17 ноября проведут матч против Румынии (14:00).

Выбор Лужного

Тренерский штаб во главе с Олегом Лужным вызвал в команду 21 футболиста. Среди украинских клубов наиболее широко представлены донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Также в составе есть многочисленная группа легионеров из чемпионатов Италии, Германии, Англии, Португалии, Хорватии, Венгрии и США.

Официальная заявка юношеской сборной Украины (U-19)