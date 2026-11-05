Игроки "Наполи", "Боруссии" и "Вердера": объявлен состав Украины U-19 на отбор Евро-2027
Юношеская сборная Украины по футболу начинает борьбу за выход на чемпионат Европы-2027. Главный тренер команды Олег Лужный определился с игроками, которые представят "сине-желтых" в ноябрьском квалификационном раунде.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Когда и с кем сыграет Украина
Поединки второго квалификационного раунда в группе А6 состоятся в итальянской Анконе. Сборную Украины ждет насыщенный календарь в ноябре: 11 ноября "сине-желтые" сыграют с Израилем (13:00 по Киеву), 14 ноября встретятся с хозяйкой мини-турнира Италией (16:30), а 17 ноября проведут матч против Румынии (14:00).
Выбор Лужного
Тренерский штаб во главе с Олегом Лужным вызвал в команду 21 футболиста. Среди украинских клубов наиболее широко представлены донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Также в составе есть многочисленная группа легионеров из чемпионатов Италии, Германии, Англии, Португалии, Хорватии, Венгрии и США.
Официальная заявка юношеской сборной Украины (U-19)
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Вратари: Ростислав Баглай ("Шахтер"), Денис Талько ("Полесье"), Остап Михайлюк ("Риу Аве", Португалия).
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Защитники: Егор Шерстюк ("Металлист"), Никита Калюжный ("Шахтер"), Данило Огородник, Назар Иваськив (оба – "Динамо"), Никита Мельник ("Наполи", Италия), Артем Мурадян ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия).
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Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Чорненький (оба – "Шахтер"), Павел Люсин ("Динамо"), Иван Багрий ("Харьков"), Патрик Сикут ("Питерборо Юнайтед", Англия), Тарас Веприк ("Колорсити", Венгрия), Илья Кутья, Адам Гурам (оба – "Хайдук", Хорватия), Виталий Глют ("Чикаго Файр", США), Александр Ткаченко ("Вердер", Германия).
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Нападающие: Александр Дедов ("Карпаты"), Кирилл Сердюк ("Штутгарт", Германия).
Ранее стало известно, что один из лидеров сборной Украины получил травму в преддверии матчей Лиги наций.