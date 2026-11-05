Гравці "Наполі", "Боруссії" та "Вердера": оголошено склад України U-19 на відбір Євро-2027
Юнацька збірна України з футболу розпочинає боротьбу за вихід на чемпіонат Європи-2027. Головний тренер команди Олег Лужний визначився з гравцями, які представлятимуть "синьо-жовтих" у листопадовому кваліфікаційному раунді.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Коли та з ким зіграє Україна
Поєдинки другого кваліфікаційного раунду в групі А6 відбудуться в італійській Анконі. На збірну України чекає насичений календар у листопаді: 11 листопада синьо-жовті зіграють з Ізраїлем (13:00 за Києвом), 14 листопада зустрінуться з господаркою міні-турніру Італією (16:30), а 17 листопада проведуть матч проти Румунії (14:00).
Вибір Лужного
Тренерський штаб на чолі з Олегом Лужним викликав у команду 21 футболіста. З вітчизняних команд найбільше представлені донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Також присутня численна група легіонерів із чемпіонатів Італії, Німеччини, Англії, Португалії, Хорватії, Угорщини та США.
Офіційна заявка юнацької збірної України (U-19)
- Воротарі: Ростислав Баглай ("Шахтар"), Денис Талько ("Полісся"), Остап Михайлюк ("Ріу Аве", Португалія).
- Захисники: Єгор Шерстюк ("Металіст"), Нікіта Калюжний ("Шахтар"), Данило Огороднік, Назар Іваськів (обидва – "Динамо"), Микита Мельник ("Наполі", Італія), Артем Мурадян ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина).
- Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Чорненький (обидва – "Шахтар"), Павло Люсін ("Динамо"), Іван Багрій ("Харків"), Патрик Сикут ("Пітерборо Юнайтед", Англія), Тарас Веприк ("Колорсіті", Угорщина), Ілля Кут'я, Адам Гурам (обидва – "Хайдук", Хорватія), Віталій Глют ("Чикаго Файр", США), Олександр Ткаченко ("Вердер", Німеччина).
- Нападники: Олександр Дєдов ("Карпати"), Кірілл Сердюк ("Штутгарт", Німеччина).
Раніше стало відомо, що один із лідерів збірної України отримав травму напередодні матчів Ліги націй.