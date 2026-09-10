Играл в Англии и забивал Франции: клуб УПЛ усилился футболистом европейской сборной
Новичок Премьер-лиги черновицкая "Буковина" объявила о громком трансфере. Клуб подписал контракт с 27-летним нападающим сборной Азербайджана Ренатом Дадашовым.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу клуба.
Что известно о новичке
Футболист присоединился к команде Сергея Шищенко на правах свободного агента. Соглашение между сторонами заключено по схеме "1+1". В составе "желто-черных" форвард будет выступать под 9-м номером.
27-летний нападающий является воспитанником немецкого футбола, где выступал за академии "Айнтрахта" и "Лейпцига". Впоследствии форвард подписал контракт с клубом АПЛ "Вулверхемптон", после чего выступал в разных европейских чемпионатах - за португальские "Эшторил", "Пасуш" и "Тонделу", швейцарский "Грассгоппер", а также турецкие "Хатайспор" и "Анкарагюджю". Последним клубом Рената был польский "Мотор" из Люблина.
Легионер будет выступать за "Буковину" под 9-м номером (фото: ФК "Буковина")
Выступления за сборные
На юношеском уровне Дадашов защищал цвета сборных Германии U-16 и U-17. С последней доходил до полуфинала юношеского Евро-2016. Однако впоследствии принял решение выступать за национальную сборную Азербайджана, в составе которой уже отыграл 45 поединков, отличившись 7 забитыми мячами и 2 ассистами.
В отборе к ЧМ-2026, в котором азербайджанская команда играла в одной группе с Украиной, он отличился голом в ворота сборной Франции в домашнем поединке (1:3).
Когда ждать дебют
Ожидается, что форвард сможет дебютировать за черновицкий клуб уже 13 сентября в домашней встрече против луганской "Зари". В настоящее время подопечные Сергея Шищенко занимают 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 6 очков после пяти туров.
Ранее стало известно, что "Полесье" нацелилось на игрока "Динамо" с опытом выступлений за сборную Украины.