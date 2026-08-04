Будет играть с Мудриком: "Челси" объявил о трансфере Джордана Хендерсона

Легендарный этап в "Ливерпуле" и международный опыт

Хендерсон является воспитанником "Сандерленда", однако самую большую славу снискал в составе "Ливерпуля", цвет которого защищал с 2011-го года. В мерсисайдском клубе полузащитник провел 492 матча, став капитаном и символом команды.

Вместе с "красными" Хендерсон завоевал 8 трофеев - победа в Лиге чемпионов, титул чемпиона АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги (дважды), суперкубок УЕФА, суперкубок Англии и Клубный чемпионат мира.

На международном уровне у хавбека есть более 80 матчей за сборную Англии, в составе которой регулярно выступал на чемпионатах мира и Европы.

Статистика прошлого сезона и новый вызов

После выступлений за саудовский "Аль-Иттифак" полузащитник вернулся в Англию, где защищал цвета "Брентфорда". В сезоне-2025/26 Хендерсон отыграл 32 матча в АПЛ, у которых отличился 1 голом и 3 результативными передачами.

Теперь опытный англичанин должен добавить стабильность и лидерские качества обновленной полузащитной линии лондонского "Челси".