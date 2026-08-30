Голевая серия продолжается: украинский нападающий забил в ворота соперника "Шахтера"

Гол на старте и ход поединка

Степанов вышел в стартовом составе "Утрехта" и уже на 6-й минуте вывел свою команду вперед, мастерски обыграв голкипера эйндговенцев. Впрочем, этот успех не спас его клуб от поражения.

Еще до перерыва ПСВ вышел вперед, а во втором тайме довел дело до разгрома 6:1.

Несмотря на итоговый результат, для самого питомца "Шахтера" этот мяч стал уже третьим подряд в чемпионате Нидерландов. Ранее Артем огорчал вратарей роттердамской "Спарты" и АЗ.

Еврокубковый контекст

Права на талантливого форварда принадлежат немецкому "Байеру", с которым он в 2024-м году заключил контракт до лета 2027-го, а за "Утрехт" украинец выступает на правах аренды с января 2025-го.

Гол Степанова является отличным сигналом для донецкого "Шахтера". Именно против ПСВ "горняки" начнут свой путь в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27. Очный поединок между украинским и нидерландским клубами состоится уже в четверг, 10 сентября, в 19.45 по киевскому времени.