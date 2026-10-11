Гол-шедевр с 45 метров: футболист "Нивы" поразил ворота соперника ударом почти из центра поля

Как Габелок забил невероятный гол

Эпизод произошел на 65-й минуте встречи. Габелок разыграл мяч с нападающим Андреем Борячуком и заметил, что вратарь "Колоса-2" Артем Погорелый находится вдали от линии ворот.

Полузащитник не стал приближаться к штрафной, а сразу решился на дальний удар.

Мяч пролетел около 45 метров, перелетел через голкипера и оказался в воротах. Погорелый пытался вернуться назад, однако спасти команду уже не смог.

Этот гол стал вторым для "Нивы" в матче и позволил тернополянам увеличить преимущество над соперником.

Интересно, что 40-летний Погорелый ранее выступал за норвежский "Буде-Глимт", а ныне защищает цвета "Колоса-2" в Первой лиге.

Чем завершилась встреча

Поединок 11 тура Первой лиги состоялся 11 октября в Тернополе.

Счет на 49-й минуте открыл Денис Резепов после передачи Андрея Борячука. Впоследствии Габелок удвоил преимущество хозяев своим эффектным ударом.

На 82-й минуте Ростислав Тарануха сократил отставание гостей, однако в компенсированное время Назар Касарда забил третий мяч "Нивы".

"Нива" (Тернополь) – "Колос-2" (Ковалевка) – 3:1 (0:0)