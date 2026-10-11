Гол-шедевр с 45 метров: футболист "Нивы" поразил ворота соперника ударом почти из центра поля
Полузащитник тернопольской "Нивы" Артем Габелок стал автором одного из самых эффектных глав тура в Первой лиге Украины. В поединке против "Колоса-2" футболист отправил мяч в сетку ударом примерно с 45 метров, ро ї\\ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееекинув голкипера соперников.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как Габелок забил невероятный гол
Эпизод произошел на 65-й минуте встречи. Габелок разыграл мяч с нападающим Андреем Борячуком и заметил, что вратарь "Колоса-2" Артем Погорелый находится вдали от линии ворот.
Полузащитник не стал приближаться к штрафной, а сразу решился на дальний удар.
Мяч пролетел около 45 метров, перелетел через голкипера и оказался в воротах. Погорелый пытался вернуться назад, однако спасти команду уже не смог.
Этот гол стал вторым для "Нивы" в матче и позволил тернополянам увеличить преимущество над соперником.
Интересно, что 40-летний Погорелый ранее выступал за норвежский "Буде-Глимт", а ныне защищает цвета "Колоса-2" в Первой лиге.
Чем завершилась встреча
Поединок 11 тура Первой лиги состоялся 11 октября в Тернополе.
Счет на 49-й минуте открыл Денис Резепов после передачи Андрея Борячука. Впоследствии Габелок удвоил преимущество хозяев своим эффектным ударом.
На 82-й минуте Ростислав Тарануха сократил отставание гостей, однако в компенсированное время Назар Касарда забил третий мяч "Нивы".
"Нива" (Тернополь) – "Колос-2" (Ковалевка) – 3:1 (0:0)