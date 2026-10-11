Гол-шедевр із 45 метрів: футболіст "Ниви" вразив ворота суперника ударом майже з центру поля

Як Габелок забив неймовірний гол

Епізод стався на 65-й хвилині зустрічі. Габелок розіграв м'яч із нападником Андрієм Борячуком та помітив, що воротар "Колоса-2" Артем Погорілий перебуває далеко від лінії воріт.

Півзахисник не став наближатися до штрафного майданчика, а одразу наважився на дальній удар.

М'яч пролетів приблизно 45 метрів, перелетів через голкіпера та опинився у воротах. Погорілий намагався повернутися назад, однак урятувати команду вже не зміг.

Цей гол став другим для "Ниви" у матчі та дозволив тернополянам збільшити перевагу над суперником.

Цікаво, що 40-річний Погорілий раніше виступав за норвезький "Буде-Глімт", а нині захищає кольори "Колоса-2" у Першій лізі.

Чим завершилася зустріч

Поєдинок 11-го туру Першої ліги відбувся 11 жовтня в Тернополі.

Рахунок на 49-й хвилині відкрив Денис Резепов після передачі Андрія Борячука. Згодом Габелок подвоїв перевагу господарів своїм ефектним ударом.

На 82-й хвилині Ростислав Тарануха скоротив відставання гостей, однак у компенсований час Назар Касарда забив третій м'яч "Ниви".

"Нива" (Тернопіль) – "Колос-2" (Ковалівка) – 3:1 (0:0)