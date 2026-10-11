Гол новичка и красная карточка Винисиуса: "Реал" одержал непростую победу над "Вильярреалом"

"Реал" упустил свои моменты до перерыва

Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью оставил Винисиуса Жуниора в запасе, доверив место в стартовом составе Яну Диоманде.

Хозяева с первых минут пытались захватить инициативу, однако оборона "Вильярреала" долго сдерживала атаки фаворита.

Один из лучших шансов открыть счет имел Килиан Мбаппе. Французский нападающий пробил в стойку, а впоследствии не реализовал еще один опасный случай.

"Вильярреал" не ограничивался только защитой и пытался отвечать своими атаками. В частности, опасный момент появился после удара Альберто Молейро.

Несмотря на преимущество мадридцев, до перерыва командам так и не удалось открыть счет. Болельщики на "Сантьяго Бернабеу" провожали хозяев в раздевалку недовольным свистом.

Дебютный гол Диоманде и скандальное изъятие

В начале второго тайма Моуринью решил освежить игру команды, выпустив на поле Винисиуса Жуниора и Марка Кукурелью.

После замен атаки "Реала" стали более острыми, а на 64-й минуте хозяевам наконец-то удалось открыть счет.

Федерико Вальверде отдал передачу Яну Диоманде, точным ударом отправившему мяч в ворота соперника. Для Диоманде этот гол стал дебютным в составе мадридского клуба.

Вскоре "Реал" мог удвоить преимущество. Винисиус получил передачу от Джуда Беллингема и поразил ворота гостей, однако празднование оказалось преждевременным.

После просмотра повтора арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны бразильца в начале атаки. Винисиус схватил за волосы защитника "Вильярреала" Натана Салиба.

В итоге гол отменили, а нападающий "Реала" получил прямую красную карточку.

Последние минуты мадридцы провели в меньшинстве. "Вильярреал" попытался воспользоваться численным преимуществом и усилил давление на ворота Тибо Куртуа.

Гости создали несколько опасных моментов, однако оборона "Реала" устояла. Мадридцы сохранили минимальное преимущество и завоевали три очка.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

"Реал" – "Вильярреал" – 1:0 (0:0)

Следующий матч "Реал" проведет 14 октября на выезде против итальянской "Ромы" в Лиге чемпионов. "Вильярреал" 13 октября примет "Наполи" в Лиге чемпионов.