Гол новичка и красная карточка Винисиуса: "Реал" одержал непростую победу над "Вильярреалом"
Мадридский "Реал" одержал минимальную победу над "Вильярреалом" в восьмом туре чемпионата Испании. Поединок 10 октября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" запомнился первым голом Яна Диоманде за мадридцев, вмешательством VAR и удалением Винисиуса Жуниора.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
"Реал" упустил свои моменты до перерыва
Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью оставил Винисиуса Жуниора в запасе, доверив место в стартовом составе Яну Диоманде.
Хозяева с первых минут пытались захватить инициативу, однако оборона "Вильярреала" долго сдерживала атаки фаворита.
Один из лучших шансов открыть счет имел Килиан Мбаппе. Французский нападающий пробил в стойку, а впоследствии не реализовал еще один опасный случай.
"Вильярреал" не ограничивался только защитой и пытался отвечать своими атаками. В частности, опасный момент появился после удара Альберто Молейро.
Несмотря на преимущество мадридцев, до перерыва командам так и не удалось открыть счет. Болельщики на "Сантьяго Бернабеу" провожали хозяев в раздевалку недовольным свистом.
Дебютный гол Диоманде и скандальное изъятие
В начале второго тайма Моуринью решил освежить игру команды, выпустив на поле Винисиуса Жуниора и Марка Кукурелью.
После замен атаки "Реала" стали более острыми, а на 64-й минуте хозяевам наконец-то удалось открыть счет.
Федерико Вальверде отдал передачу Яну Диоманде, точным ударом отправившему мяч в ворота соперника. Для Диоманде этот гол стал дебютным в составе мадридского клуба.
Вскоре "Реал" мог удвоить преимущество. Винисиус получил передачу от Джуда Беллингема и поразил ворота гостей, однако празднование оказалось преждевременным.
После просмотра повтора арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны бразильца в начале атаки. Винисиус схватил за волосы защитника "Вильярреала" Натана Салиба.
В итоге гол отменили, а нападающий "Реала" получил прямую красную карточку.
Последние минуты мадридцы провели в меньшинстве. "Вильярреал" попытался воспользоваться численным преимуществом и усилил давление на ворота Тибо Куртуа.
Гости создали несколько опасных моментов, однако оборона "Реала" устояла. Мадридцы сохранили минимальное преимущество и завоевали три очка.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.
"Реал" – "Вильярреал" – 1:0 (0:0)
Следующий матч "Реал" проведет 14 октября на выезде против итальянской "Ромы" в Лиге чемпионов. "Вильярреал" 13 октября примет "Наполи" в Лиге чемпионов.
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