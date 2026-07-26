Герой ЧМ-2026 из Кабо-Верде нашел новый клуб

Почему "Коло-Коло" пригласил Возинью?

40-летний вратарь отправился на чемпионат мира без клуба по истечении срока действия его контракта с португальской командой второго дивизиона "Шавеш". Впрочем, Возинья стал всемирно известен после первого же матча на мундиале: он не разрешил отличиться в своих воротах футболистам сборной Испании (0:0).

Теперь в жизни голкипера открывается новая страница: он будет играть за чилийский клуб "Коло-Коло".

"Возинья будет игроком "Коло Коло". В ближайшие дни он отправится в Чили, пройдет обычные медицинские осмотры, а затем будет представлен здесь, на стадионе "Монументаль", – сказал президент клуба Анибаль Моса.

Моса добавил, что выступления Возиньи на чемпионате мира показали, что он заслуживал этот переход, признавая, что подписание контракта также имело маркетинговую привлекательность для "Коло Коло".

Отметим, что "Коло-Коло" базируется в чилийской столице Сантьяго и возглавляет Лигу де Примера – самый высокий дивизион страны.

Рекорд Осеньи

Кроме успехов на футбольном поле, Возинья отличился еще и вне его. Ведь перед стартом ЧМ-2026 на страницу голкипера в Instagram было подписано всего 46 тысяч человек. Сегодня же количество его фолловеров равно 29,6 млн человек.

Это самый большой показатель среди всех гоклиперов в Instagram. Ранее лидерство в этой категории удерживал испанские ворота Икер Касильяс, за которым следят 20,4 млн человек.

Что известно о "Коло-Коло"

Чилийский гранд в прошлом году отпраздновал 100-летний юбилей. "Коло-Коло" – один из самых узнаваемых клубов в Южной Америке. Это единственный чилийский клуб, выигрывавший Кубок Либертадорес. Правда, это было еще в 1991 году.

В Чили "Коло-Коло" 34 раза выигрывал национальный чемпионат и 14 раз – Кубок страны.