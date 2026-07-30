"Гент" – ЛНЗ: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций

Диспозиция перед игрой и кадровая ситуация

Первая встреча, которая состоялась неделю назад, стала для черкасского ЛНЗ историческим дебютом на международной арене. Несмотря на статус аутсайдера, украинская команда смогла удержать дисциплину в обороне и ответить острыми контратаками. Игра завершилась со счетом 0:0, сохранив равные шансы для обоих коллективов.

К повторной дуэли команды подходят в разном состоянии:

ЛНЗ: Черкасцы подошли к игре без кадровых потерь. Все ключевые исполнители готовы выйти на поле.

Черкасцы подошли к игре без кадровых потерь. Все ключевые исполнители готовы выйти на поле. "Гент": У бельгийцев ожидается возвращение нападающего Макса Дина, который в первом матче выходил только на замену из-за повреждения. В то же время, под вопросом остается участие Максима Паскочи и Матиса Самуаза.

Что ждет победителя

Победитель украинско-бельгийской дуэли по сумме двух матчей выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Там лучшую команду ждет встреча с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) - "Левадия" (Эстония) (в первой встрече эстонцы сенсационно победили в гостях - 2:1).

Проигравшая команда окончательно прекратит выступления в еврокубках сезона-2026/27.

Где и когда смотреть матч

Поединок состоится на стадионе "Геламко Арена" в бельгийском городе Гент. Стартовый свисток косовского арбитра Генчи Нузы прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут посмотреть решающую игру в свободном доступе. Официальную и бесплатную онлайн-трансляцию поединка покажет платформа "Киевстар ТВ". Для доступа к прямому эфиру платная подписка не требуется – достаточно пройти быструю регистрацию на сервисе.