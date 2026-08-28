"Галатасарай" сделал серьезную заявку на одного из лидеров итальянского гранда

Детали трансфера Рафаэля Леао в "Галатасарай"

По его информации, стамбульский клуб заплатит "Милану" 45 миллионов евро плюс бонусы. Переговоры по финальным деталям сделки продолжаются.

Впрочем, трансфер пока нельзя назвать оконченным. Леау еще предстоит решить, соглашаться ли на переход к "Галатасараю", или ждать предложения "Астон Виллы". Английский клуб также заинтересован в португальце и пытается его перехватить.

"Галатасарай" уже предложил Леау контракт с зарплатой более 10 млн евро в год, в то время как "Астон Вилла" готова платить меньше. В то же время, сам футболист ранее неоднократно выражал желание попробовать свои силы в АПЛ.



Таким образом, "Милан" фактически согласовал продажу Леау за 45 млн. евро плюс бонусы, а теперь последнее слово остается за самим футболистом. Если трансфер состоится, Леау станет еще одной громкой звездой европейского футбола, которая этим летом может оказаться в турецкой Суперлиге.

Рафаэль Леау в "Милане"

Португальский вингер имеет доверие со стороны менеджмента "россонери". Он пришел в команду в 2019 году из французского "Лилля". После двух сезонов в Милане форвард дождался вызова в сборную Португалии, в составе которой выиграл Лигу наций УЕФА в 2025 году.

При этом "Галатасарай" сохранил в составе Виктора Осимгена. И если нигериец играет центрфорварда, то на правом фланге действует опытный Лерой Сане. Следовательно, приход Леау может выстроить сильное атакующее трио.