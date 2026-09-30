В футболке бывшего клуба: экс-звезда "Динамо" показал видео тренировки с сыном

Отцовские уроки футбола

Люксембургский нападающий опубликовал видеоролик, на котором помогает юному мальчику отрабатывать элементы игры в поле.

"Учу моего сына как забивать лучшим способом", - подписал видео Родригеш.

Символическая деталь в форме

Интересно, что во время тренировки сын нападающего был одет в комплект формы киевского "Динамо". Также на спине мальчика был 22-й номер – именно под ним Жерсон Родригеш выступал в составе "бело-синих".

При этом став игроком "Зари", люксембуржец выбрал себе 7-й номер.

Дебют в луганском клубе

Жерсон Родригеш присоединился к "Заре" в сентябре и уже успел дебютировать за новый клуб перед международной паузой. Первый матч в футболке луганского клуба люксембуржец провел именно против "Динамо".

Луганчане уступили киевлянам со счетом 2:0. В конце встречи отличились Бражко и Пономаренко.