У футболці колишнього клубу: ексзірка "Динамо" показав відео тренування із сином
Нападник "Зорі" Жерсон Родрігеш показав, як проводить футбольне тренування зі своїм сином. Увагу вболівальників привернуло те, що хлопчик вдягнув футболку колишнього клубу футболіста.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на відео Родрігеша в Instagram.
Батьківські уроки футболу
Люксембургський нападник опублікував відеоролик, на якому допомагає юному хлопчику відпрацьовувати елементи гри на полі.
"Навчаю мого сина як забивати в найкращий спосіб", - підписав відео Родрігеш.
Символічна деталь у формі
Цікаво, що під час тренування син нападника був одягнений у комплект форми київського "Динамо". Також на спині хлопчика був 22-й номер - саме під ним Жерсон Родрігеш виступав у складі "біло-синіх".
При цьому ставши гравцем "Зорі", люксембуржець обрав собі 7-й номер.
Дебют в луганському клубі
Жерсон Родрігеш доєднався до "Зорі" в вересні, і вже встиг дебютувати за новий клуб перед міжнародною паузою. Перший матч в футболці луганського клубу люксембуржець провів саме проти "Динамо".
Луганці поступилися киянам з рахунком 2:0. Наприкінці зустрічі відзначились Бражко та Пономаренко.
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