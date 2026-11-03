Футболист "Тенерифе" скончался после столкновения с вратарем "Андорры"

Инцидент в матче "Тенерифе" – "Андорра"

Трагический эпизод произошел в компенсированное время встречи. Он вышел далеко из ворот, чтобы перехватить мяч, и во время борьбы столкнулся с де Мигелем, попав ему коленом в грудь. Футболист "Тенерифе" упал на газон и упал в обморок.

Медики предоставили игроку помощь прямо на поле, после чего его доставили в больницу. Во время транспортировки у де Мигеля произошла остановка сердца, однако врачам удалось восстановить пульс и дыхание. Футболист оставался в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября "Тенерифе" сообщил об ухудшении неврологического состояния нападающего. Утром клуб объявил о его смерти.

Из-за чрезвычайной ситуации матч "Тенерифе" – "Андорра" был остановлен. На момент инцидента команды играли вничью 2:2.

Хесус де Мигель: что известно об игроке

Хесус де Мигель присоединился к "Тенерифе" в прошлом году. За свою карьеру он также выступал за ряд других испанских клубов.

Перед выступлениями за "Тенерифе" Хесус играл за "Кастельон". Сумма его трансфера прошлым летом составила 600 тысяч евро. В текущем сезоне он сыграл всего шесть матчей в Сегунде.