Фонсека растрогался после матча "Лиона", а "Спортинг" уволил тренера: пазл с возвращением складывается

Слезы в Лионе и освобождение в Лиссабоне

Несмотря на то, что победа со счетом 2:0 принесла "Лиону" три очка и закрепила команду на третьем месте в Лиге 1, успех не изменил позиции тренера. В раздевалке Фонсека поблагодарил подопечных за самоотдачу, дав понять, что не видит перспектив для дальнейшей работы.

Тем временем лиссабонский "Спортинг" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Руем Боржешем. По информации португальских СМИ, стороны уже достигли договоренности, и новым наставником "львов" станет именно Паулу Фонсека.

Решающая неделя и встреча с "Шахтером"

Смена на тренерском мостике происходит стремительно, ведь уже во вторник, 3 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против "Спортинга" в рамках Лиги чемпионов. До назначения Фонсеки обязанности главного тренера лиссабонцев будет исполнять Тиагу Фернандеш.

Напомним, что Паулу Фонсека имеет успешный опыт работы в Украине: в 2016-2019 годах он возглавлял донецкий "Шахтер", с которым трижды выигрывал чемпионский титул.