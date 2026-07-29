ФИФА продает Чемпионат мира. Почему план Инфантино – плохая идея для футбола

Если коротко, ФИФА планирует создать отдельную компанию, которая будет управлять всеми коммерческими правами чемпионатов мира и других турниров, после чего продаст долю этой компании частным инвесторам.

На бумаге все смотрится красиво. На самом же деле критики считают, что это может стать самым большим изменением в мировом футболе за последние десятилетия.

Что именно предлагает Инфантино

ФИФА хочет создать новую структуру – FIFA Forward Enterprise (FFE).

Именно эта компания получит коммерческие права практически на самые ценные активы организации:

телеправо;

спонсорские контракты;

продажа билетов;

лицензирование продукции;

маркетинг чемпионатов мира среди мужчин и женщин;

клубного чемпионата мира и других турниров ФИФА

После этого ФИФА намерена продать миноритарную долю этой компании частным инвесторам. По оценкам самой организации, стоимость нового бизнеса может составить около 20 млрд долларов, а продажа доли позволит привлечь более 4 млрд долларов инвестиций.

Инфантино отмечает: спортивный контроль останется за ФИФА, а инвесторы не будут влиять на решение о проведении турниров.

Почему федерациям это нравится

У проекта есть очень простая "приманка": каждая из 211 национальных федераций может получить единовременную выплату около 20 млн долларов в случае поддержки инициативы.

Для небольших футбольных стран это огромные деньги, которые можно использовать для развития инфраструктуры, детского футбола или чемпионатов. Именно поэтому Инфантино рассчитывает получить большинство голосов.

Почему против выступает УЕФА

Европейский футбольный союз почти сразу подверг резкой критике идею. Главный аргумент звучит очень просто: футбол не товар, который можно продавать инвестиционным фондам. В заявлении УЕФА прозвучала фраза, быстро ставшая главной цитатой всей дискуссии:

"Футбол не принадлежит ФИФА. Никто из нас не владелец футбола."

УЕФА возмутила процедуру. По данным европейской организации, большинство членов Совета ФИФА даже не были подробно информированы о проекте до его презентации.

В чем главный риск

Формально ФИФА не продает сам чемпионат мира. Она дает право зарабатывать на нем.

Но ведь любой частный инвестор вкладывает миллиарды только ради одной цели — максимальной прибыли. Если он покупает долю бизнеса, то логично ожидает, что этот бизнес будет больше зарабатывать.

FIFA снова меняет мировой порядок в футболе (фото: Getty Images)

А как можно увеличить доходы? Именно здесь и начинаются опасения критиков. Больше матчей, больше турниров, больше денег.

Последние годы, кстати, показывают четкую тенденцию. При каденции Инфантино чемпионат мира уже вырос с 32 до 48 сборных.

Клубный чемпионат мира превратился в крупный турнир с 32 командами. Параллельно регулярно возникают разговоры о более масштабных реформах: проведение клубного мундиаля чаще и возможно расширение чемпионата мира до 64 участников после турнира 2026 года.

Для бизнеса это логично: больше матчей означает больше телевизионных трансляций, рекламных контрактов, билетов и спонсорских денег. Но вот для футбола это означает еще большее количество игр в календаре, перегрузку футболистов и постепенное обесценивание самих турниров.

Утратит ли ФИФА контроль?

Сам Инфантино уверяет, что нет.

По его словам, спортивные решения останутся исключительно за ФИФА, а новые инвесторы не смогут определять формат турниров или календарь.

Однако критики отвечают: даже если юридически контроль останется, экономическое давление никуда не исчезнет. Когда компания оценивается в 20 млрд долларов, ее руководство неизбежно начинает думать не только о развитии футбола, но и финансовых показателях. Именно это, по мнению оппонентов, может изменить логику принятия будущих решений.

Почему эта история важнее, чем кажется

За последние десять лет Инфантино существенно изменил международный футбол. Он расширил чемпионат мира, реформировал клубный мундиаль, увеличил количество матчей в календаре и повысил коммерческие доходы ФИФА. Теперь предлагает сделать следующий шаг – привлечь к самому ценному футбольному продукту частный капитал.

Именно поэтому нынешняя дискуссия не только о продаже доли новой компании. Она о том, останется ли чемпионат мира спортивным событием, существующим прежде всего для футбола. Или все больше будет превращаться в бизнес-проект, в котором финансовые показатели будут постепенно становиться не менее (а то и более) важными самой игрой.