ФІФА продає Чемпіонат світу. Чому план Інфантіно — погана ідея для футболу

Якщо коротко — ФІФА планує створити окрему компанію, яка керуватиме всіма комерційними правами чемпіонатів світу та інших турнірів, після чого продасть частку цієї компанії приватним інвесторам.

На папері все виглядає красиво. Насправді ж критики вважають, що це може стати найбільшою зміною у світовому футболі за останні десятиліття.

Що саме пропонує Інфантіно

ФІФА хоче створити нову структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE).

Саме ця компанія отримає комерційні права практично на всі найцінніші активи організації:

телеправа;

спонсорські контракти;

продаж квитків;

ліцензування продукції;

маркетинг чемпіонатів світу серед чоловіків і жінок;

клубного чемпіонату світу та інших турнірів ФІФА.

Після цього ФІФА планує продати міноритарну частку цієї компанії приватним інвесторам. За оцінками самої організації, вартість нового бізнесу може становити близько 20 млрд доларів, а продаж частки дозволить залучити понад 4 млрд доларів інвестицій.

Інфантіно наголошує: спортивний контроль залишиться за ФІФА, а інвестори не впливатимуть на рішення щодо проведення турнірів.

Чому федераціям це подобається

У проєкту є дуже проста "приманка": кожна з 211 національних федерацій може отримати одноразову виплату близько 20 млн доларів у разі підтримки ініціативи.

Для невеликих футбольних країн це величезні гроші, які можна використати на розвиток інфраструктури, дитячого футболу чи чемпіонатів. Саме тому Інфантіно розраховує отримати більшість голосів.

Чому проти виступає УЄФА

Європейський футбольний союз майже одразу різко розкритикував ідею. Головний аргумент звучить дуже просто: футбол не є товаром, який можна продавати інвестиційним фондам. У заяві УЄФА пролунала фраза, яка швидко стала головною цитатою всієї дискусії:

"Футбол не належить ФІФА. Ніхто з нас не є власником футболу."

УЄФА також обурила процедура. За даними європейської організації, більшість членів Ради ФІФА навіть не були детально поінформовані про проєкт до його презентації.

У чому головний ризик

Формально ФІФА не продає сам чемпіонат світу. Вона продає право заробляти на ньому.

Але ж будь-який приватний інвестор вкладає мільярди лише заради одного — максимального прибутку. Якщо він купує частку бізнесу, то логічно очікує, що цей бізнес зароблятиме більше.

FIFA знову змінює світовий порядок у футболі (фото: Getty Images)

А як можна збільшити доходи? Саме тут і починаються побоювання критиків. Більше матчів, більше турнірів, більше грошей.

Останні роки, до речі, показують чітку тенденцію. За каденції Інфантіно чемпіонат світу вже виріс із 32 до 48 збірних.

Клубний чемпіонат світу перетворився на масштабний турнір із 32 командами. Паралельно регулярно виникають розмови про ще масштабніші реформи: проведення клубного мундіалю частіше та навіть можливе розширення чемпіонату світу до 64 учасників після турніру 2026 року.

Для бізнесу це логічно: більше матчів означає більше телевізійних трансляцій, рекламних контрактів, квитків і спонсорських грошей. Але от для футболу це означає ще більшу кількість ігор у календарі, перевантаження футболістів і поступове знецінення самих турнірів.

Чи втратить ФІФА контроль?

Сам Інфантіно запевняє, що ні.

За його словами, спортивні рішення залишаться виключно за ФІФА, а нові інвестори не матимуть права визначати формат турнірів чи календар.

Однак критики відповідають: навіть якщо юридично контроль залишиться, економічний тиск нікуди не зникне. Коли компанія оцінюється у 20 млрд доларів, її керівництво неминуче починає думати не лише про розвиток футболу, а й про фінансові показники. Саме це, на думку опонентів, може змінити логіку ухвалення майбутніх рішень.

Чому ця історія важливіша, ніж здається

За останні десять років Інфантіно вже суттєво змінив міжнародний футбол. Він розширив чемпіонат світу, реформував клубний мундіаль, збільшив кількість матчів у календарі та значно підвищив комерційні доходи ФІФА. Тепер пропонує зробити наступний крок — залучити до найціннішого футбольного продукту приватний капітал.

Саме тому нинішня дискусія не лише про продаж частки нової компанії. Вона про те, чи залишиться чемпіонат світу спортивною подією, що існує насамперед для футболу. Чи ж дедалі більше перетворюватиметься на бізнес-проєкт, у якому фінансові показники поступово ставатимуть не менш (а то й більш) важливими за саму гру.