Экс-глава академии "Шахтера" получил руководящую должность в "Динамо"

Подробности громкого назначения

Иван Коцюба работал в структуре донецкого клуба с июля 2017 года – сначала на должности начальника отдела селекции, а с 2025 года занимал пост директора всего департамента детско-юношеского футбола "Шахтера". В то же время для киевского гранда этот специалист не является чужим, поскольку ранее он уже работал в академии "бело-синих" во времена тренерства Сергея Реброва.

По словам самого функционера, решающим аргументом в пользу перехода в лагерь принципиального соперника стала новая стратегия киевлян и акцент на подготовке украинских игроков. На новой должности Коцюба будет отвечать за комплектование всех возрастных групп ДЮФШ и расширение географии поиска талантов по всей стране.

"Это предложение стало для меня приятной возможностью вернуться в клуб, с которым меня связывает предыдущий профессиональный опыт. Мне импонируют видение и вектор развития, который сегодня выбирает "Динамо", – отметил Коцюба в интервью клубной пресс-службе.

Первые кадровые шаги

Новый руководитель селекционной службы уже начал формировать собственную команду в академии "Динамо". Вместе с Коцюбой к работе в киевском клубе присоединились опытные скауты Александр Бугера и Вадим Смоляк, с которыми специалист длительное время сотрудничал ранее.

Главной задачей обновленного отдела станет построение системной селекции во всех регионах Украины и поиск технически сильных, интеллектуальных футболистов с высоким потенциалом для дальнейшего усиления первой команды "Динамо".