Два клуба Роналду сошлись в спарринге: португалец шокированно смотрел с трибун (видео)

"Раздвоение" Роналду

Товарищеский поединок прошел в Португалии на базе местной федерации футбола. После безголевого первого тайма представитель испанской Сегунды перехватил инициативу и решил судьбу встречи в начале второй половины игры.

На 51-й минуте счет открыл Дайдзиро Чирино, а уже через десять минут Адриан Эмбарба уверенно реализовал пенальти, установив окончательный результат – 2:0 в пользу испанцев.

Главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду за поединком наблюдал исключительно с трибун. Примечательно, что 41-летний португалец является совладельцем "Альмерии": в феврале текущего года он приобрел 25% акций испанского клуба.

Почему не играл португалец

Роналду не попал в заявку на матч из-за удлиненного отпуска. Форвард лишь недавно вернулся в расположение клуба после выступлений за национальную сборную Португалии на чемпионате мира-2026, поэтому тренерский штаб предоставил ему дополнительное время для восстановления.

Для "Аль-Насра", который летом возглавил новый главный тренер Анге Постекоглу, это уже третье поражение в четырех контрольных поединках летнего сбора. Ранее саудовский коллектив также уступил "Бенфике B" (1:2) и "Эштрела Амадоре" (2:4), одержав лишь одну победу над "Меридой" (2:0).