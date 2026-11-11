Два гола за минуту перевернули игру: Украина вырвала победу у Израиля

Чемпионат Европы U-19 2027. Квалификация, второй этап

Украина – Израиль – 3:2 (1:2, 2:0)

Голы: Дедов, 13, 86, Ткаченко, 87 – Коэн, 10, Бен Симон, 40.

Украина дважды отыгрывалась в матче с Израилем

Поединок первого тура группы A6 Лиги А прошел 11 ноября. Израильтяне открыли счет уже на 10-й минуте: Ноам Коэн воспользовался перехватом передачи и вывел свою команду вперед.

Впрочем, ответ "сине-желтых" не заставил себя ждать. На 13-й минуте Александр Дедов замкнул передачу Патрика Сикута и восстановил равновесие.

Перед перерывом сборная Израиля снова вышла вперед. На 40-й минуте Илай Бен Симон отличился ударом с близкого расстояния.

Два гола в минуту принесли Украине победу

Развязка встречи наступила в конце основного времени. На 86-й минуте Дедов после подачи с углового пробил головой и оформил дубль, сравнив счет.

А уже через минуту Украина забила в третий раз. Александр Ткаченко получил передачу от Ивана Багрия и точным ударом вниз в левый угол ворот принес команде победу - 3:2.

Таким образом, сборная Украины U19 начала второй раунд отбора на Евро-2027 с трех очков.

Когда Украина U19 сыграет следующие матчи отбора

В группе A6, матчи которой принимает Италия, украинцам также предстоит встретиться с хозяевами минитурнира и сборной Румынии.

Следующий поединок команда Олега Лужного проведет 14 ноября против Италии. Завершит выступления на этом этапе украинская сборная матчем с Румынией 17 ноября.

В третий квалификационный раунд Евро-2027 выйдут три лучшие команды каждой группы Лиги А.