"Рома" решила судьбу матча еще в первом тайме

Хозяева активно начали встречу и уже на восьмой минуте отправили мяч в ворота соперника. Однако гол Матиаса Суле был отменен, поскольку перед передачей Ману Коне мяч покинул пределы поля.

Открыть счет римлянам удалось на 12-й минуте. Дониелл Мален разобрался с защитниками соперника и нанес точный удар в нижний угол ворот. На 24-й минуте нидерландский нападающий выступил уже в роли ассистента, помог Суле удвоить преимущество хозяев.

Еще через 12 минут аргентинец оформил дубль, эффектным обводным ударом из-за пределов штрафной направив мяч в девятку. В конце первого тайма "Монца" получила право на пенальти, однако после вмешательства VAR арбитр отменил свое решение из-за офсайда.

Кастро завершил разгром

После перерыва гости пытались сократить отставание. В частности, после удара головой Дани Моты мяч попал в перекладину. Впрочем, римляне сохранили свои ворота неприкосновенными, а в компенсированное время Сантьяго Кастро установил окончательный счет встречи.

"Рома" – "Монца" – 4:0 (3:0)

Голы: Мален, 12, Суле, 24, 36, Кастро, 90+1.

Мален установил исторический рекорд "Ромы"

Забитый мяч стал для Малена 27-м в Серии А в течение 2026 года. Нидерландец превзошел клубный рекорд Педро Манфредини, в 1960 году забивший 26 голов в чемпионате Италии.

"Рома" остается непобежденной в текущем сезоне Серии А. После 13 туров в активе римлян десять побед, три ничьих и 33 очка.

Команда Гасперини вернулась на второе место турнирной таблицы, сократив отставание от "Лацио" до двух очков. Беспроигрышная серия "Ромы" в чемпионате Италии с учетом прошлого сезона достигла 20 матчей.