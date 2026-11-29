"Рома" вирішила долю матчу ще в першому таймі

Господарі активно розпочали зустріч і вже на восьмій хвилині відправили м'яч у ворота суперника. Однак гол Матіаса Суле скасували, оскільки перед передачею Ману Коне м'яч залишив межі поля.

Відкрити рахунок римлянам вдалося на 12-й хвилині. Доніелл Мален розібрався із захисниками суперника та завдав точного удару в нижній кут воріт. На 24-й хвилині нідерландський нападник виступив уже в ролі асистента, допомігши Суле подвоїти перевагу господарів.

Ще через 12 хвилин аргентинець оформив дубль, ефектним обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика спрямувавши м'яч у дев'ятку. Наприкінці першого тайму "Монца" отримала право на пенальті, однак після втручання VAR арбітр скасував своє рішення через офсайд.

Кастро довершив розгром

Після перерви гості намагалися скоротити відставання. Зокрема, після удару головою Дані Моти м'яч влучив у поперечину. Втім, римляни зберегли свої ворота недоторканними, а в компенсований час Сантьяго Кастро встановив остаточний рахунок зустрічі.

"Рома" – "Монца" – 4:0 (3:0)

Голи: Мален, 12, Суле, 24, 36, Кастро, 90+1.

Мален встановив історичний рекорд "Роми"

Забитий м'яч став для Малена 27-м у Серії А протягом 2026 календарного року. Нідерландець перевершив клубний рекорд Педро Манфредіні, який у 1960 році забив 26 голів у чемпіонаті Італії.

"Рома" залишається непереможеною в поточному сезоні Серії А. Після 13 турів в активі римлян десять перемог, три нічиї та 33 очки.

Команда Гасперіні повернулася на другу сходинку турнірної таблиці, скоротивши відставання від "Лаціо" до двох очок. Безпрограшна серія "Роми" в чемпіонаті Італії з урахуванням минулого сезону сягнула 20 матчів.