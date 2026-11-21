Дортмунд выиграл битву "Боруссий", а "Лейпциг" устроил разгром: итоги матчей Бундеслиги
В субботу, 21 ноября, прошли матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги. Наибольшую результативность продемонстрировал "РБ Лейпциг", разгромивший берлинский "Унион". "Байер" также одержал убедительную победу, а дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт" и "Фрайбург" выиграли свои встречи с минимальным счетом.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
"Лейпциг" забил пять мячей "Униона"
Поединок в Берлине начался с гола гостей. На 18-й минуте Антонио Нуса реализовал пенальти и вывел "Лейпциг" вперед.
Хозяева смогли ответить еще до перерыва. На 41-й минуте Михаэль Эбишер восстановил равновесие, однако во втором тайме инициатива полностью перешла к гостям.
На 50-й минуте Ромуло снова вывел "Лейпциг" вперед. В заключительной части встречи Брайан Груда, Рокко Райц и Ридле Баку довели преимущество команды до разгромной.
"Унион" – "РБ Лейпциг" – 1:5
Голы: Эбишер (41) – Нуса (18, пен.), Ромуло (50), Груда (72), Райц (76), Баку (89).
"Байер" не оставил шансов "Падерборну"
Леверкузенцы уверенно разобрались с Падерборном на домашнем стадионе.
Счет на 14-й минуте открыл Афонсу Морейру. До перерыва хозяева сохранили минимальное преимущество, а в начале второго тайма окончательно сняли вопрос о победителе.
На 48-й минуте Морейра оформил дубль, через три минуты Патрик Шик забил третий мяч, а на 59-й Эки Фернандес установил окончательный результат.
"Байер" – "Падерборн" – 4:0
Голы: Морейра (14, 48), Шик (51), Фернандес (59).
Дортмунд победил "Боруссию" Конопля
В противостоянии двух "Боруссий" команда из Дортмунда одержала минимальную выездную победу над менхенгладбахцами.
Первый тайм завершился без забитых мячей. Хозяева долго сдерживали соперника, однако в конце встречи гости все же нашли путь к воротам.
На 80-й минуте Феликс Нмеч забил единственный гол, который принес дортмундцам три очка.
Украинский защитник менхенгладбахской "Боруссии" Ефим Конопля попал в заявку на поединок, однако все 90 минут провел на скамейке запасных и на поле не вышел.
"Боруссия" Менхенгладбах – "Боруссия" Дортмунд – 0:1
Гол: Нмеча (80).
"Айнтрахт" выстоял в матче с "Гоффенхаймом"
Франкфуртский "Айнтрахт" одержал минимальную домашнюю победу над "Гоффенхаймом".
Решающий мяч на 25-й минуте забил Джонатан Буркардт.
В конце первого тайма команды получили возможность изменить счет с пенальти, но оба одиннадцатиметровых остались нереализованными. Сначала своим шансом не воспользовался Андрей Крамарич, а впоследствии ошибся и автор единственного гола Буркардт.
После перерыва хозяева удержали минимальное преимущество.
"Айнтрахт" – "Гоффенхайм" – 1:0
Гол: Буркардт (25).
"Фрайбург" дожал "Эльферсберг"
Еще одну минимальную победу одержал "Фрайбург", на выезде обыгравший "Эльферсберг".
Хозяева оказали серьезное сопротивление и сохранили свои ворота нетронутыми до перерыва.
Однако на 68-й минуте Игорь Матанович после передачи Яна-Никласса Бесте открыл счет.
Впоследствии гости могли увеличить преимущество, однако гол Юйто Судзуки отменили из-за офсайда.
В итоге единственного мяча Матановича хватило "Фрайбургу" для победы.
"Эльферсберг" – "Фрайбург" – 0:1
Гол: Матанович (68).