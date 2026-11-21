"Лейпциг" забил пять мячей "Униона"

Поединок в Берлине начался с гола гостей. На 18-й минуте Антонио Нуса реализовал пенальти и вывел "Лейпциг" вперед.

Хозяева смогли ответить еще до перерыва. На 41-й минуте Михаэль Эбишер восстановил равновесие, однако во втором тайме инициатива полностью перешла к гостям.

На 50-й минуте Ромуло снова вывел "Лейпциг" вперед. В заключительной части встречи Брайан Груда, Рокко Райц и Ридле Баку довели преимущество команды до разгромной.

"Унион" – "РБ Лейпциг" – 1:5

Голы: Эбишер (41) – Нуса (18, пен.), Ромуло (50), Груда (72), Райц (76), Баку (89).

"Байер" не оставил шансов "Падерборну"

Леверкузенцы уверенно разобрались с Падерборном на домашнем стадионе.

Счет на 14-й минуте открыл Афонсу Морейру. До перерыва хозяева сохранили минимальное преимущество, а в начале второго тайма окончательно сняли вопрос о победителе.

На 48-й минуте Морейра оформил дубль, через три минуты Патрик Шик забил третий мяч, а на 59-й Эки Фернандес установил окончательный результат.

"Байер" – "Падерборн" – 4:0

Голы: Морейра (14, 48), Шик (51), Фернандес (59).

Дортмунд победил "Боруссию" Конопля

В противостоянии двух "Боруссий" команда из Дортмунда одержала минимальную выездную победу над менхенгладбахцами.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Хозяева долго сдерживали соперника, однако в конце встречи гости все же нашли путь к воротам.

На 80-й минуте Феликс Нмеч забил единственный гол, который принес дортмундцам три очка.

Украинский защитник менхенгладбахской "Боруссии" Ефим Конопля попал в заявку на поединок, однако все 90 минут провел на скамейке запасных и на поле не вышел.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Боруссия" Дортмунд – 0:1

Гол: Нмеча (80).

"Айнтрахт" выстоял в матче с "Гоффенхаймом"

Франкфуртский "Айнтрахт" одержал минимальную домашнюю победу над "Гоффенхаймом".

Решающий мяч на 25-й минуте забил Джонатан Буркардт.

В конце первого тайма команды получили возможность изменить счет с пенальти, но оба одиннадцатиметровых остались нереализованными. Сначала своим шансом не воспользовался Андрей Крамарич, а впоследствии ошибся и автор единственного гола Буркардт.

После перерыва хозяева удержали минимальное преимущество.

"Айнтрахт" – "Гоффенхайм" – 1:0

Гол: Буркардт (25).

"Фрайбург" дожал "Эльферсберг"

Еще одну минимальную победу одержал "Фрайбург", на выезде обыгравший "Эльферсберг".

Хозяева оказали серьезное сопротивление и сохранили свои ворота нетронутыми до перерыва.

Однако на 68-й минуте Игорь Матанович после передачи Яна-Никласса Бесте открыл счет.

Впоследствии гости могли увеличить преимущество, однако гол Юйто Судзуки отменили из-за офсайда.

В итоге единственного мяча Матановича хватило "Фрайбургу" для победы.

"Эльферсберг" – "Фрайбург" – 0:1

Гол: Матанович (68).