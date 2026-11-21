"Лейпциг" забив п'ять м'ячів "Уніону"

Поєдинок у Берліні розпочався з гола гостей. На 18-й хвилині Антоніо Нуса реалізував пенальті та вивів "Лейпциг" уперед.

Господарі зуміли відповісти ще до перерви. На 41-й хвилині Міхаель Ебішер відновив рівновагу, однак у другому таймі ініціатива повністю перейшла до гостей.

На 50-й хвилині Ромуло знову вивів "Лейпциг" уперед. У заключній частині зустрічі Браян Груда, Рокко Райц і Рідле Баку довели перевагу команди до розгромної.

"Уніон" – "РБ Лейпциг" – 1:5

Голи: Ебішер (41) – Нуса (18, пен.), Ромуло (50), Груда (72), Райц (76), Баку (89).

"Баєр" не залишив шансів "Падерборну"

Леверкузенці впевнено розібралися з "Падерборном" на домашньому стадіоні.

Рахунок на 14-й хвилині відкрив Афонсу Морейра. До перерви господарі зберегли мінімальну перевагу, а на початку другого тайму остаточно зняли питання про переможця.

На 48-й хвилині Морейра оформив дубль, за три хвилини Патрік Шик забив третій м'яч, а на 59-й Екі Фернандес встановив остаточний результат.

"Баєр" – "Падерборн" – 4:0

Голи: Морейра (14, 48), Шик (51), Фернандес (59).

Дортмунд переміг "Боруссію" Коноплі

У протистоянні двох "Боруссій" команда з Дортмунда здобула мінімальну виїзну перемогу над менхенгладбахцями.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів. Господарі тривалий час стримували суперника, однак наприкінці зустрічі гості все ж знайшли шлях до воріт.

На 80-й хвилині Фелікс Нмеча забив єдиний гол, який приніс дортмундцям три очки.

Український захисник менхенгладбахської "Боруссії" Юхим Конопля потрапив до заявки на поєдинок, однак усі 90 хвилин провів на лаві запасних і на поле не вийшов.

"Боруссія" Менхенгладбах – "Боруссія" Дортмунд – 0:1

Гол: Нмеча (80).

"Айнтрахт" вистояв у матчі з "Гоффенгаймом"

Франкфуртський "Айнтрахт" здобув мінімальну домашню перемогу над "Гоффенгаймом".

Вирішальний м'яч на 25-й хвилині забив Джонатан Буркардт.

Наприкінці першого тайму команди отримали нагоди змінити рахунок із пенальті, але обидва одинадцятиметрові залишилися нереалізованими. Спочатку своїм шансом не скористався Андрей Крамарич, а згодом схибив і автор єдиного гола Буркардт.

Після перерви господарі втримали мінімальну перевагу.

"Айнтрахт" – "Гоффенгайм" – 1:0

Гол: Буркардт (25).

"Фрайбург" дотиснув "Ельферсберг"

Ще одну мінімальну перемогу здобув "Фрайбург", який на виїзді обіграв "Ельферсберг".

Господарі чинили серйозний опір і зберегли свої ворота недоторканими до перерви.

Однак на 68-й хвилині Ігор Матанович після передачі Яна-Нікласа Бесте відкрив рахунок.

Згодом гості могли збільшити перевагу, проте гол Юйто Судзукі скасували через офсайд.

У підсумку єдиного м'яча Матановича вистачило "Фрайбургу" для перемоги.

"Ельферсберг" – "Фрайбург" – 0:1

Гол: Матанович (68).