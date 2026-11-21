Дортмунд виграв битву "Боруссій", а "Лейпциг" влаштував розгром: підсумки матчів Бундесліги
У суботу, 21 листопада, відбулися матчі 10-го туру німецької Бундесліги. Найбільшу результативність продемонстрував "РБ Лейпциг", який розгромив берлінський "Уніон". "Баєр" також здобув переконливу перемогу, а дортмундська "Боруссія", "Айнтрахт" і "Фрайбург" виграли свої зустрічі з мінімальним рахунком.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
"Лейпциг" забив п'ять м'ячів "Уніону"
Поєдинок у Берліні розпочався з гола гостей. На 18-й хвилині Антоніо Нуса реалізував пенальті та вивів "Лейпциг" уперед.
Господарі зуміли відповісти ще до перерви. На 41-й хвилині Міхаель Ебішер відновив рівновагу, однак у другому таймі ініціатива повністю перейшла до гостей.
На 50-й хвилині Ромуло знову вивів "Лейпциг" уперед. У заключній частині зустрічі Браян Груда, Рокко Райц і Рідле Баку довели перевагу команди до розгромної.
"Уніон" – "РБ Лейпциг" – 1:5
Голи: Ебішер (41) – Нуса (18, пен.), Ромуло (50), Груда (72), Райц (76), Баку (89).
"Баєр" не залишив шансів "Падерборну"
Леверкузенці впевнено розібралися з "Падерборном" на домашньому стадіоні.
Рахунок на 14-й хвилині відкрив Афонсу Морейра. До перерви господарі зберегли мінімальну перевагу, а на початку другого тайму остаточно зняли питання про переможця.
На 48-й хвилині Морейра оформив дубль, за три хвилини Патрік Шик забив третій м'яч, а на 59-й Екі Фернандес встановив остаточний результат.
"Баєр" – "Падерборн" – 4:0
Голи: Морейра (14, 48), Шик (51), Фернандес (59).
Дортмунд переміг "Боруссію" Коноплі
У протистоянні двох "Боруссій" команда з Дортмунда здобула мінімальну виїзну перемогу над менхенгладбахцями.
Перший тайм завершився без забитих м'ячів. Господарі тривалий час стримували суперника, однак наприкінці зустрічі гості все ж знайшли шлях до воріт.
На 80-й хвилині Фелікс Нмеча забив єдиний гол, який приніс дортмундцям три очки.
Український захисник менхенгладбахської "Боруссії" Юхим Конопля потрапив до заявки на поєдинок, однак усі 90 хвилин провів на лаві запасних і на поле не вийшов.
"Боруссія" Менхенгладбах – "Боруссія" Дортмунд – 0:1
Гол: Нмеча (80).
"Айнтрахт" вистояв у матчі з "Гоффенгаймом"
Франкфуртський "Айнтрахт" здобув мінімальну домашню перемогу над "Гоффенгаймом".
Вирішальний м'яч на 25-й хвилині забив Джонатан Буркардт.
Наприкінці першого тайму команди отримали нагоди змінити рахунок із пенальті, але обидва одинадцятиметрові залишилися нереалізованими. Спочатку своїм шансом не скористався Андрей Крамарич, а згодом схибив і автор єдиного гола Буркардт.
Після перерви господарі втримали мінімальну перевагу.
"Айнтрахт" – "Гоффенгайм" – 1:0
Гол: Буркардт (25).
"Фрайбург" дотиснув "Ельферсберг"
Ще одну мінімальну перемогу здобув "Фрайбург", який на виїзді обіграв "Ельферсберг".
Господарі чинили серйозний опір і зберегли свої ворота недоторканими до перерви.
Однак на 68-й хвилині Ігор Матанович після передачі Яна-Нікласа Бесте відкрив рахунок.
Згодом гості могли збільшити перевагу, проте гол Юйто Судзукі скасували через офсайд.
У підсумку єдиного м'яча Матановича вистачило "Фрайбургу" для перемоги.
"Ельферсберг" – "Фрайбург" – 0:1
Гол: Матанович (68).