Кто стал победителем аукциона

Единственным участником аукциона по продаже "Днепр-Арены" и учебно-тренировочной базы в Приднепровске стало ООО "Риал Эстейт 7". Как говорится на странице аукциона ProZorro, компания предложила за объекты 56 210 000 гривен без НДС. С учетом налога общая сумма сделки составляет 67,452 млн гривен.

Основателем и конечным бенефициарным владельцем компании указан Владислав Наумович Штипельман. Уставный капитал предприятия составляет 10 тысяч гривен.

По информации СМИ, в группу инвесторов, связанных с приобретением спортивных объектов, также входят совладелец сетей EVA и VARUS Руслан Шостак, девелопер и совладелец Vertex Group Дмитрий Харченко и глава Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков.

Что известно об условиях продаж

Победа на аукционе еще не означает автоматического завершения сделки. Покупатель должен пройти предусмотренные процедурой проверки, в частности, подтвердить законность происхождения средств, которыми планирует рассчитаться за имущество.

Таким образом, окончательное завершение процесса приобретения зависит от выполнения всех необходимых требований.

Что известно о "Днепр-Арене"

"Днепр-Арена" - футбольный стадион в Днепре, рассчитанный на более чем 31 тысячу зрителей. Его реконструировали и открыли в 2008 году.

Спортивный комплекс имеет инфраструктуру для проведения матчей и тренировок, в частности, VIP-зоны, медиацентр, ресторан, систему подогрева поля и освещения.

Вместе со стадионом на аукцион была выставлена учебно-тренировочная база в Приднепровске. Ранее "ПриватБанк" уже пытался продать эти спортивные объекты в 2022 и 2025 годах.