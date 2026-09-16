"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать

Одна победа, одна ничья, два поражения и 13 место после четырех туров. Такое наследие имеет "Манчестер Юнайтед" на старте нового сезона. Несмотря на то, что клуб потратил около 150 млн фунтов, а тренером "дьяволов" остался Майкл Каррик, ставший автором прошлого года во главе "Юнайтед", начало нового сезона вновь приносит боль его болельщикам.

Среди претензий к команде часто можно услышать, что она слишком нестабильна. И если смотреть только на результат последних матчей, команда действительно кажется нестабильной. Вот только на самом деле ключевая проблема "дьяволов" - в бешеной стабильности.

"Манчестер Юнайтед" уже более 10 лет стабильно страдает от одних и тех же проблем, решить которые не может уже 11-й тренер после Сера Алекса Фергюсона.

Отсутствие контроля и неумение "убивать" игры

Лучшим примером этой проблемы является упущенная победа над "Эвертоном" в 3-м туре АПЛ. После ничейного первого тайма Брайан Мбемо открыл счет на 47-й минуте, и после этого манкунианцы должны были довести дело до спокойной победы. Но на 83-й минуте Тайрик Джордж забил гол, в котором трудно обвинить хоть кого-нибудь.

Более того - на гол Шешко (88-я минута) "Эвертон" ответил фантастическим ударом Мейтленда-Найлса на 90+6-й. Тоже не тот гол, за который можно было бы кого-нибудь обвинить. Вот только "Юнайтед" не должен доводить до этих моментов вообще.

Неспособность спокойно держать мяч под контролем, хаотическая и недисциплинированная защита, отсутствие качественных позиционных атак - все это попытка объяснить кучей слов ощущения, возникающего при просмотре матчей "красных дьяволов". Ощущение, что команда не контролирует игру, как должна контролировать команда из "Большой шестерки" АПЛ.

Подтверждением этого ощущения в игре с "Эвертоном" были три сейва Ламменса, которых не должно быть, если бы игру вели ребята в красных футболках. Ноль ударов по воротам Пикфорда между голами Мбемо и Шешко - команда просто не создавала угрозу.

МЮ образца сезона 2026/2027 (фото: ФК "Манчестер Юнайтед")

Еще хуже ситуация сложилась в дерби против "Манчестер Сити". Несмотря на удаление Фила Фодена на 23-й минуте, "Юнайтед" не смог превратить преимущество в численности в преимущество на поле - статистические порталы рисуют в матче ничью (или даже небольшое преимущество "горожан").

И это следствие неумения "дьяволов" позиционно атаковать и уверенно контролировать мяч, из-за чего во втором тайме создавалось впечатление, что хозяева банально застывали и не знали, что им делать.

То же можно сказать и о поражении от "Халл Сити" в 1-м туре. Слабая атака и нервная игра на мяче, то, что "дьяволы" позволили сопернику играть в комфортную игру плюс удачный план на игру от "Халла" – и поражение на выезде уже не кажется странным.

И эта ситуация характерна не только команде Каррика. Аморим, тен Хаг, Сульшер, даже Моуринью – все эти тренеры так и не смогли поставить "красным дьяволам" позиционную игру. Похоже, последним тренером, которому это хоть как-то удалось, был Луи ван Гал – и было это 10 лет назад.

"Юнайтед" комфортнее играть вторым номером

Рубен Аморим после прихода в клуб пытался поставить команде позиционную игру – и иногда ему это даже удавалось. Но в общем, именно это привело к тому, что команда шла шестой и на момент освобождения португальца дважды подряд сыграла вничью (против "Вулвз" и "Лидса").

Под руководством Каррика "Юнайтед" совершили рывок в топ-3 АПЛ, победили "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль". А еще – нанесли 22 удара после быстрых контратак (третий результат за период работы Каррика) и забили четыре гола – лучший показатель в лиге.

Похожая ситуация была во время работы в клубе Сульшера и Тен Хага – ставка делалась на быстрый, контратакующий футбол. И проблемы, когда соперник отдавал "Юнайтед" мяч. Кажется, единственное, что позволяло "дьяволам" контролировать игру прошлого сезона, это безумная форма Бруна Фернандеша.

Фактор Фернандеша

Собственно португальский плеймейкер является еще одной из сильных сторон "Манчестер Юнайтед". В прошлом сезоне его вклад в результаты команды принес "Манчестер Юнайтед" 32 балла в турнирную таблицу. Без них манкунианцы имели бы в активе 39 очков и боролись за выживание с "Вест Хэмом".

Да, само отсутствие Фернандеша не привело бы к падению манкунианцев на дно турнирной таблицы - но и о борьбе за зону Лиги чемпионов команда бы не мечтала. Бесполезно надеяться, что 32-летний футболист сможет выдать такой же перформанс во втором сезоне подряд, да еще и вынужден играть дважды в неделю - в АПЛ и Лиге чемпионов.

А никого, кто мог полноценно заменить португальца, в команде нет. Юри Тиллеманс и Кобби Мейну не могут полноценно заменить Бруну, а Мейсон Маунт, который может стать дублером Фернандеша, проводит больше времени на больничном, чем на футбольном поле.

Бруну Фернандеш (фото: ФК "Манчестер Юнайтед")

У "Манчестер Юнайтед" нет глубокого состава

И проблема с отсутствием адекватного дублера актуальна не только для Бруна Фернандеша. Сене Ламменс, Нуссаир Мазрауи, Люк Шоу, опорный полузащитник и частично Патрик Доргу – у этих футболистов нет полноценного и качественного дублера.

И эта проблема, конечно же, тянется до 2013 года - последнего, когда командой руководил Сэр Алекс Фергюсон. Максимально общее эту проблему можно описать так: тренер может собрать крепкий состав из 11 игроков, но 2-3 травмы способны серьезно ударить по стабильности команды.

Об этой проблеме напрямую говорил Моуринью, когда требовал усиления состава. Эту проблему спустя 7 лет после сеу Жозе признавал тен Хаг, говоря, что "Юнайтед" отстал от конкурентов по глубине состава.

Но давайте вернемся в современный состав "Манчестер Юнайтед":

В воротах Сене Ламменс - безальтернативный вариант (за ним сидят 40-летний Том Хитон, 35-летний Карл Дарлоу и 23-летний Дермот Ми с нулем минут во взрослом футболе).

Дело в защите – Нуссаир Мазрауи, который каждый сезон стабильно пропускает несколько недель (а то и месяцев) из-за травм и из-за этого не может набрать оптимальную форму. И Диогу Далот - футболист, которого очень точно описывают как "неправильный человек в правильном месте". Португалец может играть на приличном уровне, но надежности или класса для клуба уровня "Манчестер Юнайтед" нет.

В центре защиты Каррик может выбирать между молодыми Йоро и Хэвеном и опытными Мартинесом, Де Лигтом и Магвайром. Здесь у команды проблем вообще нет, если нет травм.

Слева в защите ситуация настолько проблемная, что когда Люк Шоу травмируется (именно "когда", а не "если"), на его место вынуждены ставить Патрика Доргу, что создает проблемы на другой позиции – но об этом позже. Собственно, именно так Доргу использовали в последней игре против "Сити".

Опорная зона - здесь после ухода Каземиро нет ни одного футболиста, который был бы стабильным игроком основы. Карлос Балеба и Мануэль Угарте – травмированы, Андрей Сантос и тот же Карлос Балеба – новички, и еще не успели проявить себя. Ну а о проблемах Угарте с качеством игры фанаты МЮ могут говорить долго. В итоге на этой позиции приходится использовать Мэйну или Тилемансу.

Что создает проблемы в центральной зоне, где кроме англичанина и бельгийца есть только 19-летний Тайлер Флетчер.

Позиция атакующего полузащитника надежно занята Бруном Фернандешом – но его дублер Мейсон Маунт надежно прописался в лазарете. И в случае усталости (или вообще травмы) португальца, у "Юнайтеда" будут грандиозные проблемы.

Позиция левого вингера могла быть почти беспроблемной – но Патрик Доргу должен опускаться ниже, чтобы подменять Шоу. А без него слева может играть только Маркус Решфорд, по которому нет уверенности, что он впишется в схему игры Майкла Каррика. Да, потенциально слева еще может сыграть Кунья, но…

Тогда возникают проблемы на острие, где кроме Беньямина Шешко у тренерского штаба "Юнайтед" остается лишь Джошуа Зиркзе - красивый, технический и явно одаренный нидерландец. Забивший 9 голов в 76 матчах за "дьяволов" и которого пытались продать летом.

Ну и позиция правого вингера, кажется, закрыта неплохо – там могут сыграть Брайан Мбемо и Амад Диалло. Оба – замечательные футболисты, которые приносят пользу команде. Но в случае травмы проблемы будут возникать и здесь.

Вызовы здесь тоже уже привычны - "налог на Юнайтед", когда команды ведут долгие переговоры с "дьяволами", прежде чем выставить завышенный ценник, и вынужденный аскетизм клуба из-за проблем в руководстве. Но о ситуации вокруг "Юнайтед", семьи Глейзеров, Джима Рэтклиффа и фанатов можно написать отдельную, грустную, историю.

Так что же в итоге?

Отсутствие поставленной позиционной игры, проблемы с игрой в защите и нападении, хроническая нехватка глубины состава и необходимость в этом году выступать еще и в Лиге чемпионов.

Только этих проблем хватило бы, чтобы объяснить неуверенные результаты "красных дьяволов" на старте сезона. Но правда в том, что качели с результатами "Юнайтед" не прекращаются вот уже 12 лет – с момента, когда на тренерский мостик поднялся Дэвид Мойес – человек, которого сам Сэр Алекс считал своим преемником. И ушедший из клуба в конце того же сезона. Тот же Мойес, который с "Эвертоном" отобрал очки у "Юнайтед" чуть больше недели назад.

Так что хотя бы в одном можно быть уверенным - "Манчестер Юнайтед" будет стабильно удивлять своими результатами на поле и решениями вне его.