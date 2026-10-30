Чудо-гол Судакова вывел "Бенфику" в полуфинал Кубка лиги

Судаков попал в "девятку"

"Бенфика" уверенно прошла "Жил Висенте" - счет на 36-й минуте открыл Диогу Лукебакиу, а уже через пять минут преимущество лиссабонцев удвоил Георгий Судаков.

Гол украинского полузащитника получился особенно эффектным. Эчеверри разогнал атаку левым флангом и отдал передачу на Палинью, прострелившему в центр штрафной. После рикошета от защитника мяч отскочил к Судакову, который одним касанием отправил его точно в верхний угол ворот.