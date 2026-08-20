Дыра в центре поля: еще один игрок покинул "Манчестер Сити" ради Саудовской Аравии

Детали трансфера и прощания с Англией

По информации источников, сумма перехода 28-летнего нидерландца в "Аль-Кадисию" составила 52 миллиона фунтов стерлингов (70 млн долларов). В саудовском клубе полузащитник будет играть под руководством бывшего наставника "Ливерпуля" и "Лестера" Брендана Роджерса.

Игрок уже простился с английским клубом в социальных сетях.

"Два финала на Уэмбли и сезон, который я всегда буду вспоминать с теплотой. Спасибо, Сити", - написал Рейндерс в Instagram.

Период в Манчестер Сити и выступления за сборную

Рейндерс присоединился к "горожанам" летом 2025-го года из "Милана" за 55 миллионов евро в статусе лучшего игрока Серии А. Несмотря на яркий дебют с голом и ассистом в матче против "Вулверхэмптона", его карьера в Англии оказалась неоднозначной.

В общей сложности он отыграл за "Манчестер Сити" 47 матчей, в которых забил семь мячей во всех турнирах. Более того, начиная с февраля, хавбек лишь дважды выходил в стартовом составе на матче Премьер-лиги.

На ЧМ-2026 в составе сборной Нидерландов Рейндерс принял участие в трех поединках группового этапа (против Японии, Швеции и Туниса), однако наблюдал со скамейки запасных по вылету команды от Марокко в 1/16 финала.