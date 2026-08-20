Діра в центрі поля: ще один гравець залишив "Манчестер Сіті" заради Саудівської Аравії

Деталі трансферу та прощання з Англією

За інформацією джерел, сума переходу 28-річного нідерландця до "Аль-Кадісії" склала 52 мільйони фунтів стерлінгів (70 млн доларів). У саудівському клубі півзахисник гратиме під керівництвом колишнього наставника "Ліверпуля" та "Лестера" Брендана Роджерса.

Гравець уже попрощався з англійським клубом у соціальних мережах.

"Два фінали на Вемблі та сезон, який я завжди згадуватиму з теплотою. Дякую, Сіті", - написав Рейндерс в Instagram.

Період у Манчестер Сіті та виступи за збірну

Рейндерс приєднався до "містян" влітку 2025-го року з "Мілану" за 55 мільйонів євро в статусі найкращого гравця Серії А. Попри яскравий дебют із голом та асистом у матчі проти "Вулверхемптона", його кар'єра в Англії виявилася неоднозначною.

Загалом він відіграв за "Манчестер Сіті" 47 матчів, в яких забив сім м'ячів у всіх турнірах. Ба більше - починаючи з лютого, хавбек лише двічі виходив у стартовому складі на матчі Прем'єр-ліги.

На ЧС-2026 у складі збірної Нідерландів Рейндерс узяв участь у трьох поєдинках групового етапу (проти Японії, Швеції та Тунісу), однак спостерігав із лави запасних за вильотом команди від Марокко у 1/16 фіналу.