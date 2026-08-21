"Династия "Арсенала", конец эпохи в "Сити" и не только: превью сезона АПЛ

Ветер перемен

Еще совсем недавно казалось, что структура английского футбола стала почти неизменной. "Манчестер Сити" Жозепа Гвардиолы годами доминировал в чемпионате. Периодически вызов этому монстру бросали "Ливерпуль" и в последние сезоны "Арсенал". Теперь все по-другому.

Гвардиолы больше нет в Манчестере. "Сити" возглавил Энцо Мареска. "Ливерпуль" после провального сезона простился с Арне Слотом и доверил команду Андони Ираоле. "Челси" пригласил Хаби Алонсо, "Манчестер Юнайтед" продолжает эксперимент с Майклом Карриком, "Ньюкасл" отпустил Эдди Хау и сразу несколько ключевых футболистов, а "Тоттенхэм" после двух сезонов на 17-м месте пытается начать все с чистого листа.

И только "Арсенал" выглядит клубом, который входит в новый сезон с четким пониманием того, кем он хочет быть.

"Пушкари" наконец-то выиграли чемпионство после трех подряд вторых мест. Теперь перед Микелем Артетой стоит гораздо более сложная задача – не просто выиграть титул, а доказать, что победа не была кульминацией отдельного цикла. И именно это главная интрига нового сезона.

"Арсенал". Чудо-сезон или начало "династии"?

Если искать команду, которая входит в сезон с наименьшим количеством очевидных проблем, это именно "Арсенал". Лондонцы наконец-то сделали то, к чему шли несколько лет. После трех подряд вторых мест команда Артеты выиграла чемпионат, набрав 85 очков и завершив сезон с разницей мячей +44.

Но победу в АПЛ не стали воспринимать как восклицательный знак или точку - Микель Артета и руководство еще явно "не договорили". Именно поэтому летом клуб приобрел Бруна Гимараэса у "Ньюкасла", Христоса Цолиса у "Брюгге" и Пьеро Инкапье у "Байера" (последний предыдущий сезон играл в Лондоне на правах аренды). Команда стала еще глубже, а главный тренер получил возможность варьировать состав гораздо шире.

Но главное преимущество "Арсенала" заключается не в трансферах – оно в стабильности. Команда уже более шести лет с Артетой и знает его требования. Основные футболисты находятся в возрасте пиковой производительности, а структура игры выстраивалась годами.

Едва ли не единственной проблемой для "пушкарей" могут стать травмы. Букайо Сака имел проблемы с ахиллом, Деклан Райс проходил из-за физических проблем во время мундиаля в США, а Уильям Салиба получил повреждение спины и, скорее всего, пропустит начало сезона.

Да, "Арсенал" имеет хорошую глубину состава - но выше были перечислены ключевые футболисты команды. И вот замену для них найти гораздо сложнее.

Впрочем, в прошлом сезоне эпидемию травм "красно-белые" прошли достойно. А сейчас глубина их состава только улучшилась.

"Манчестер Сити" без Гвардиолы: конец эпохи или начало новой?

Более десяти лет "Манчестер Сити" ассоциировался с одним тренером. Гвардиола сменил не только клуб, но и английский футбол. За время его работы команда выиграла шесть чемпионских титулов, и в общей сложности более половины всех крупных трофеев в истории клуба были добыты именно под руководством испанца.

Теперь на тренерском мостике "горожан" итальянец, а не испанец. Энцо Мареска неплохо проявил себя в "Челси", разбирается в английском футболе и является учеником Пепа. Однако иметь "конспекты Гвардиолы" недостаточно, чтобы заменить тренера такого масштаба.

И первый блин Мареска уже получил. В матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" проиграл "Арсеналу" (0:3). Команда выглядела неуверенно, создала фактически несколько опасных моментов и не продемонстрировала того контроля, который годами был ее визитной карточкой.

Также итальянец уже успел потерять ряд ключевых игроков и футболистов ротации. Родри перешел в "Барселону", Бернарду Силва - в "Реал", Джон Стоунз, Натан Аке и Тиджани Рейндерс также покинули команду, а структура обороны претерпела серьезные изменения.

Впрочем, говорить, что Мареска вынужден работать на руинах – тоже неправильно. Цвета горожан до сих пор защищают Эрлинг Голанд, Фил Фоден, Райан Шерки, Жереми Доку, Антуан Семеньо, Марк Гехи, Нико О'Райли и Абдукодир Хусанов. То есть тренер может рассчитывать на сплав опыта и молодости. И безоговорочный талант.

Итак, потенциала для перестройки "Сити" хватает. Осталась лишь "мелочь" – заменить Гвардиолу на посту. О том, чем все может закончиться, Мареске с радостью расскажет Арне Слот и легион преемников Сэра Алекса Фергюсона.

"Челси". Команда наконец-то получила правильного тренера?

Полной противоположностью "Сити" за последние годы точно был "Челси". После прихода нового владельца лондонцы потратили сотни миллионов евро на трансферы (и несколько тренеров), но результаты оставались неравными. За последние сезоны команда успела финишировать 12-й, 6-й, 4-й и 10-й.

Теперь "Челси" получил нового тренера. Хаби Алонсо уже доказал свою квалификацию в "Байере" и привел клуб к историческому чемпионству Германии. Но его работа в мадридском "Реале" оказалась неудачной. В Лондоне Алонсо ждет совершенно другой вызов.

Состав "синих" перегружен талантами. Коул Палмер, Морган Роджерс, Жоау Педру, Педро Нету, Моисес Кайседо, Ромео Лавия, Энцо Фернандес, Рис Джеймс, Леви Колвилл, Эстевао, Жеованни Квенда – состав переполнен футболистами, способными играть на высоком уровне. Но им, кажется, не хватает опыта. Этим летом опыт на "Стэмфорд Бридже" появился благодаря Дэнни Уэлбеку и Джордану Хендерсону.

Так в чем проблема? В руководстве "аристократов", которое можно назвать каким угодно, но не взвешенным. За последние годы только Жозе Моуринью работал с командой более двух сезонов.

Итак, если Алонсо не сможет быстро дать результат, во второй половине сезона на тренерском мостике "Челси" вполне может оказаться новое лицо. Если испанец сможет структурировать хаос, "аристократы" могут стать грозной силой.

"Ливерпуль" и Ираола: можно ли выиграть чемпионство после очередной перестройки?

Андони Ираола получает, пожалуй, самый большой тренерский вызов в своей карьере. До этого он работал с "Борнмутом" и постепенно превратил клуб в претендента в еврокубки. Теперь ему придется делать то же в "Ливерпуле".

Вот только в новом клубе условное "место в шестерке" не будет восприниматься как успех. От "Ливерпуля" и Ираолы будут ждать чемпионства. Достаточно вспомнить, что Арне Слот потерял работу после финиша чемпионата на пятом месте, хотя за сезон до этого Слот сделал мерсисайдцев чемпионами.

К тому же сейчас перед Ираолой стоит сразу несколько серьезных вызовов. Не только определить новое лицо "Ливерпуля" (ведь в прошлом сезоне команда отошла от статуса прессинг-машины времен Клоппа) и попытаться соединить имеющихся в команде футболистов.

Прошлым летом клуб приобрел Александера Исака и Уго Экитике - двух очень похожих по функционалу нападающих. И Слот так и не нашел оптимального решения по этой проблеме. Также несколько "потерянным" выглядел Флориан Вирц, а найти "замену" Мохаммеду Салаху как лидеру команды, Слот так и не смог

Теперь сложить эти пазлы должен уже Ираола. И опыт Слота показывает, что права на ошибку у него нет.

"Манчестер Юнайтед". Каррик действительно нашел ответ?

“Манчестер Юнайтед” до сих пор пытается преодолеть кризис, возникший в клубе после ухода сэра Алекса Фергюсона. Моуринью, Мойес, Ван Гал, Сульшер, Рангник, Аморим – список тренеров за последние годы говорит сам за себя.

Теперь командой руководит Майкл Каррик. И финал прошлого сезона наделил фанатов надеждами на то, что кризис наконец-то удалось преодолеть. Но есть один нюанс – "Юнайтед" очень сильно перевыполнил ожидания по качеству завершения атак. Под руководством Каррика команда забила 33 гола с моментов суммарной ценностью около 26,9 xG.

Символом такого "оверперформинга" стал Бруну Фернандеш, всего за 17 матчей отдавший 13 из 21 голевой передачи команды за сезон. Надеяться, что такая аномальная реализация моментов повторится в новом сезоне – бесполезная идея. Да и вообще это не очень похоже на "преодоление кризиса".

Поэтому Каррику нужно доказать, что результат команды – не просто следствие удачного отрезка. И доказывать это ему придется с достаточно возрастной командой, ведь лидерами "дьяволов" являются 31-летний Фернандеш, 31-летний Люк Шоу, 33-летний Гарри Магвайр. Теперь же ветераны не смогут сконцентрироваться на чемпионате, ведь "Юнайтед" вышел в Лигу чемпионов.

А значит, молодежь в лицах Лени Йоро, Айдена Хевена, Патрика Доргу, Шея Лэйси, Кобби Майну и новичка Андрея Сантоса должна брать на себя больше ответственности. Результаты команды в товарищеских матчах не позволяют сказать, удалось ли Каррику сбалансировать молодежь и ветеранов, а также поставить игру команде. Ответ узнаем уже в ближайшие недели.

"Тоттенхэм". Де Дзерби получил все, что просил

Два сезона подряд "Тоттенхэм" завершал чемпионат на 17-м месте, что является настоящей катастрофой для клуба с такими амбициями. Но теперь Роберто Де Дзерби получает возможность все поправить.

Исправлять он будет с большим количеством новичков - летом команду усилили Сандро Тонали (108 млн. евро), Матеус Фернандес (99 млн. евро), Ян-Пауль ван Гекке (60 млн. евро) и опытные Эндрю Робертсон и Маркос Сенеси. Все это делает "шпор" на бумаге сильным претендентом.

Но есть вопрос, сможет ли Роберто Де Дзерби реализовать свои планы. Ведь на каждый успех с "Брайтоном" или "Сассуоло" находится провал с "Марселем" из-за конфликта с руководством. Теперь вопрос состоит в том, насколько долго будет продолжаться мир в Лондоне. И если мир продлится долго, "Тоттенхэм" может стать одним из главных сюрпризов сезона.

"Астон Вилла". Унаи Эмери должна строить команду заново

В прошлом сезоне "Астон Вилла" финишировала четвертой в АПЛ и выиграла "кубок Эмери" (Лигу Европы) - и в целом выглядела одним из главных проектов английского футбола. Самое главное, что бирмингемцы должны были решить – недостаточную глубину состава.

И вот мы здесь – за прошедшее лето команда дополнительно потеряла Моргана Роджерса, Юри Тилеманса и Люку Диня. А Амаду Онана получил тяжелую травму. "Вилланами" стали Иоганн Манзамби и Жоау Гомес, а также арендованный Алехандро Гарначо.

Итак, Эмери снова придется строить полузащиту команды. И делать это, играя на два фронта, не имея глубины "Арсенала" или "Манчестер Сити". Вопрос в том, станет ли финиш вне еврокубков провалом для проекта "Астон Виллы"?

И если станет - сможет ли Эмери справиться с давлением и снова показать чудеса тренерского гения.

"Ньюкасл". Команда, которая начинает все сначала

"Сороки" - едва ли не главная команда-загадка чемпионата и одна из самых обескровленных перед началом сезона. Клуб, имея огромные финансовые возможности, этим летом потерял почти половину команды.

Главный тренер Эдди Хау ушел. Бруну Гимараеш стал частью "Арсенала", Сандро Тонали – "Тоттенхема", Энтони Гордон – "Барселоны". В последние годы именно эти игроки и именно этот тренер были создателями успехов команды.

Теперь "Ньюкасл" вынужденно делает ставку на молодежь. Новый тренер Маттиас Яйссле пришел из "Аль-Ахли", а средний возраст пяти новых футболистов почти на 5 лет ниже среднего возраста всего "Ньюкасла".

Это непохоже на небольшое обновление, больше на полноценную перестройку. И поэтому "Ньюкасл" сейчас выглядит как команда-сюрприз, способная как стать прорывом, так и провалом нового сезона.

"Брайтон". Прессинг, молодежь и проблема еврокубков

“Брайтон” в прошлом сезоне был лучшей командой лиги по высоким отборам мяча – и забила 23 гола после таких ситуаций. Проблема заключается в том, что теперь команду ждет еще и еврокубковая нагрузка.

И на фоне такого вызова команда еще осталась без Дэнни Велбека, который был главной голевой силой команды. Теперь "Брайтон" должен не только играть на два фронта, но и срочно искать новый источник голов.

Да, "мартыны" традиционно сильны в поиске будущих звезд или "звездочек". И все же сейчас искать нового голеадора нужно как можно скорее, иначе историческая еврокубковая кампания станет проблемой и для внутреннего первенства.

"Брентфорд". Время для большого скачка?

"Брентфорд" в последние сезоны выглядит как один из самых интересных клубов Англии. Руководство то и дело умудряется с маленьким бюджетом соревноваться выше своей весовой категории. Залогом этого является фантастическая работа аналитического отдела, селекции и тренерского штаба.

И постепенное движение вверх наконец-то окупилось - когда-то по стоимости состава "Брентфорд" был на 16-м месте. Теперь же "пчелы" располагаются на грани 10-го места. Также в прошлом сезоне команда едва не попала в еврокубковую зону.

Новый сезон может стать столь нужным для "Брентфорда" шагом вперед. И особо приятно, что важной частью этого интересного коллектива является украинец Егор Ярмолюк.

"Борнмут". Ираола был главным секретом успеха?

Финиш в топ-6 для "Борнмута" стал фантастическим, но заслуженным достижением. "Вишни" были лидерами АПЛ по темпу игры, количеству владений, количеству возвращений мяча и скорости продвижения в атаке. И благодарить это не в последнюю очередь нужно Андони Ираоли.

Который теперь попытается сделать что-то похожее в "Ливерпуле". Его заменил Марко Розе, но главный вызов стоит не перед ним, а перед руководством клуба. Если "Борнмут" в новом сезоне удержит уровень, это будет означать, что менеджмент создал систему, не зависящую от персоны тренера или главной звезды.

И наблюдать за этим экспериментом будет крайне интересно – просто не факт. что поклонникам "вишен".

"Ноттингем Форрест". Главное – не мешать Гласнеру?

За прошлый сезон "Форрест" сменил четырех тренеров, а теперь клуб возглавил Оливер Гласнер. Специалист, который уже доказал свой уровень в Англии с "Кристал Пелас". Именно под его руководством "Пелас" выиграл Кубок Англии и Лигу конференций.

Теперь специалист получил новый, не менее сложный, вызов. Гласнер должен построить команду заново, ведь летом "Ноттингем Форест" потерял свою главную звезду – Эллиота Андерсона.

В прошлом сезоне он был лидером команды по огромному количеству показателей. От создания моментов, передач вперед и продвижение мяча к единоборствам и возвращение владения. Фактически один футболист выполнял на поле работу нескольких игроков.

Да, у "лесников" есть Морган Гиббс-Вайт, Мурильо, Никола Миленкович и другие качественные футболисты. Но исправить потерю Андерсона и создать новый боевой коллектив – это нелегкая задача. К счастью для "Форест" - Гласнер привык к вызовам.

"Эвертон". Дэвид Мойес живет на грани

Как и вообще-то "Эвертон". Клуб постоянно находится в шаге от борьбы за выживание, хотя по именам его состав выглядит гораздо сильнее. Теперь Дэвид Моес должен омолодить эти имена.

Приход Бреннана Джонсона, Мерлина Роля, Тайрика Джорджа, Гейдена Гекни и Кристиана Норгора может стать фундаментом нового "Эвертона". Но для реального обновления тренеру нужно будет окончательно отказаться от старой команды.

И главный вопрос теперь - хватит ли Мойесу смелости сделать такое решение? И смогут ли новички оттолкнуть "ирисок" от пропасти?

"Лидс". Как минует синдром второго сезона

В прошлом сезоне команда демонстрировала качественный баланс между прямым футболом и выборочным прессингом. И этот несложный стиль позволил "павлинам" во второй половине сезона набирать очки в темпе лидеров чемпионата.

Но теперь перед командой и Даниэлем Фарке стоит более сложная задача. Команда ведь почти не обновила состав, при этом соперники уже знают, чего ожидать от команды.

С другой стороны, отсутствие изменений может стать и сильной стороной "Лидса". Ведь команда уже сыграна. И игроки могут быть мотивированы показать, что они и команда не являются "чудом на сезон".

"Кристалл Пелас". Есть ли жизнь после Гласнера?

Оливер Гласнер сделал из "Пелас" одну из самых организованных команд лиги. Так что новый тренер Пьер Саж получает отлично организованную команду.

С другой стороны, команда в последние годы стабильно теряла звездных игроков. Достаточно вспомнить, что за "орлов" в свое время играли Майкл Олисе, Эберечи Эзе, Марк Гехи и Максенс Лакруа. Впрочем, в команде остался Адам Уортон.

Таким образом, главный вопрос относительно "Кристалл Пелас" выглядит так - сможет ли Пьер Саж качественно заменить Гласнера и удержать заданный высокий уровень для "орлов".

"Фулхэм". Удивительный эксперимент из Арбелоа

"Фулхэм" простился с Марку Силвой и пригласил Альваро Арбелоа. Этому решению уже полтора месяца, а вопросов к нему меньше не становится.

В "Реале" работа Арбелоа завершилась далеко не самым лучшим образом, а теперь он получает возможность построить собственную команду в Премьер-лиге. Однако параллельно "дачники" пытаются омолодиться и избавиться от статуса одной из старейших команд АПЛ. Так что можно еще раз говорить о большом эксперименте в клубе английской вышки.

"Сандерленд". Романтическая история против статистики

Возвращение "Сандерленда" в Премьер-лигу было одной из лучших историй в прошлом сезоне. Команда финишировала седьмой и получила место в Лиге Европы. Но статистика "черных кошек" говорит о том же, что и о "Манчестер Юнайтед".

Команда имела отрицательный показатель xG-разницы в 25 матчах, но часто побеждала. Фактически "Сандерленд" набирал очки в играх, в которых по качеству моментов не имел преимущества.

Вот только теперь команда еще и будет играть в еврокубках. Выйдет ли у команды не только удержаться в АПЛ, но и качественно выступить в еврокубках - прошлогодний успех так и останется красивой аномалией?

Новички. Выживет ли хотя бы кто-нибудь?

В современной АПЛ разрыв между Чемпионшипом и Премьер-лигой становится все больше. Но на этот раз новички очень разные, поэтому шансы зацепиться за место в топ-20 английского футбола хотя бы у кого-то одного.

"Ковентри" - чемпион второго дивизиона, доминировавший практически по всем ключевым показателям. При этом клуб еще и неплохо поработал для Фрэнка Лэмпарда на трансферном рынке. Летом команду усилили Калеб Иренча, Карл Рашворт, Лум Чауна, Орель Аменда и Тайво Авонья.

"Ипсвич" возвращается в АПЛ после сезона в Чемпионшипе и потратил более 100 миллионов евро на усиление. Вот только в Премьер-лиге команду будет тренировать уже не Киран Маккенна, который через несколько лет провел ее с третьего дивизиона в Премьер-лигу. Удастся ли удержать заданный уровень Гарри О'Нила?

"Халл Сити" - самый сомнительный из трех претендентов на выживание, ведь статистически это был самый слабый клуб, поднявшийся в Премьер-лигу в современной истории. Но футбол не всегда работает по статистике.

Главные вопросы нового сезона

Кто станет главным бомбардиром?

Эрлинг Холланд лишь один сезон в АПЛ не получил "золотого бутса". В этом году вызов ему может бросить Виктор Дьекереш, который проведет второй сезон в Англии и должен адаптироваться к футболу "Арсенала".

Или Игор Тьягу, который уже забил 22 гола в прошлом сезоне и остался в "Брентфорде". На этом явные соперники для норвежца закончились. Сможет ли кто-нибудь из них свергнуть с трона Холанда?

Кто станет главным разочарованием?

Самым очевидным кандидатом на это звание является "Ньюкасл". Команда, потерявшая почти половину команды и главного тренера, может банально провалиться на пути к перестройке.

"Достойными претендентами" на это звание являются также "Астон Вилла" (по тем же причинам) и "Сандерленд", который вряд ли сможет повторить статистическую аномалию в прошлом сезоне.

Кто станет главным открытием?

Вот здесь есть куча претендентов и ни одного очевидного фаворита. Например, "Брентфорд" имеет все предпосылки для большого скачка, а "Ноттингем Форрест" получил нового тренера с огромной репутацией.

В то же время есть претенденты и среди клубов "Большой шестерки". Ведь "Челси" имеет коллекцию молодых талантов и интересного тренера, "Тоттенхэм" с кучей звездных новичков и Де Дзерби имеет все для того, чтобы совершить рывок, а "Манчестер Юнайтед" может наконец получить тренера, который не пытается каждый год начинать все сначала.

Когда уволят первого тренера?

Это традиционная английская игра, ведь АПЛ не славится терпением владельцев. В частности, в прошлом сезоне первые отставки произошли еще осенью.

На этот раз первыми кандидатами могут стать тренеры новичков – особенно если команда проиграет несколько стартовых матчей. Серьезный риск существует и в "Ньюкасле", "Фулхэме" и "Челси".

Где смотреть матчи АПЛ в Украине

Официальным транслятором чемпионата Англии на территории Украины является Setanta Sports. Транслятор обеспечит прямую трансляцию всех 380 матчей сезона.

Они будут доступны на ОТТ-платформе Setanta Sports, подписка на которую стоит 109 гривен в месяц. Смотреть матчи чемпионата Англии также можно через приложение Setanta Sports.

Также некоторые матчи АПЛ будут вживую транслироваться на каналах "Setanta Sports" и "Setanta Sports+". Они доступны как в некоторых кабельных сетях, так и на других ОТТ-платформах, таких как Megogo или "Киевстар ТВ".