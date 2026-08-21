"Династія "Арсенала", кінець епохи в "Сіті" і не тільки: прев’ю сезону АПЛ

Вітер змін

Ще зовсім недавно здавалося, що структура англійського футболу стала майже незмінною. “Манчестер Сіті" Жозепа Гвардіоли роками домінував у чемпіонаті. Періодично виклик цьому монстру кидали “Ліверпуль” та, останніми сезонами, “Арсенал”. Тепер усе інакше.

Гвардіоли більше немає в Манчестері. "Сіті" очолив Енцо Мареска. "Ліверпуль" після провального сезону попрощався з Арне Слотом і довірив команду Андоні Іраолі. "Челсі" запросив Хабі Алонсо, "Манчестер Юнайтед" продовжує експеримент із Майклом Карріком, "Ньюкасл" відпустив Едді Гау та одразу кількох ключових футболістів, а "Тоттенгем" після двох сезонів на 17-му місці намагається почати все з чистого аркуша разом із Роберто Де Дзербі.

І лише "Арсенал" виглядає клубом, який входить у новий сезон із чітким розумінням того, ким він хоче бути.

"Гармаші" нарешті виграли чемпіонство після трьох поспіль других місць. Тепер перед Мікелем Артетою стоїть набагато складніше завдання - не просто виграти титул, а довести, що перемога не була кульмінацією окремого циклу. І саме це є головною інтригою нового сезону

"Арсенал". Диво-сезон чи початок "династії"?

Якщо шукати команду, яка входить у сезон із найменшою кількістю очевидних проблем, це саме "Арсенал". Лондонці нарешті зробили те, до чого йшли кілька років. Після трьох поспіль других місць команда Артети виграла чемпіонат, набравши 85 очок і завершивши сезон із різницею м'ячів +44.

Але перемогу в АПЛ не стали сприймати як знак оклику чи крапку - Мікель Артета та керівництво ще явно "не договорили". Саме тому влітку клуб придбав Бруну Гімараеса у "Ньюкасла", Хрістоса Цоліса у "Брюгге" та П'єро Інкап'є у "Баєра" (останній попердній сезон грав в Лондоні на правах оренди). Команда стала ще глибшою, а головний тренер отримав можливість варіювати склад значно ширше.

Але головна перевага "Арсенала" полягає не в трансферах – вона в стабільності. Команда вже понад шість років із Артетою та знає його вимоги. Основні футболісти перебувають у віці пікової продуктивності, а структура гри вибудовувалася роками.

Ледь не єдиною проблемою для "гармашів" можуть стати травми. Букайо Сака мав проблеми з ахіллом, Деклан Райс проходив через фізичні проблеми під час мундіалю в США, а Вільям Саліба отримав пошкодження спини та, найімовірніше, пропустить початок сезону.

Так, "Арсенал" має гарну глибину складу - але вище були перераховані ключові футболісти команди. І от заміну для них знайти значно складніше.

Втім, минулого сезону епідемію травм "червоно-білі" пройшли гідно. А зараз глибина їх складу тільки покращилась.

"Манчестер Сіті" без Гвардіоли: кінець епохи чи початок нової?

Понад десять років "Манчестер Сіті" асоціювався з одним тренером. Гвардіола змінив не лише клуб, а загалом англійський футбол. За час його роботи команда виграла шість чемпіонських титулів, та й загалом більше половини всіх великих трофеїв в історії клубу були здобуті саме під керівництвом іспанця.

Тепер на тренерському містку "містян" італієць, а не іспанець. Енцо Мареска непогано проявив себе в "Челсі", розбирається в англійському футболі та є учнем Пепа. Однак мати "конспекти Гвардіоли" недостатньо, щоб замінити тренера такого масштабу.

І перший млинець Мареска вже отримав. У матчі за Суперкубок Англії "Манчестер Сіті" програв "Арсеналу" (0:3). Команда виглядала невпевнено, створила фактично лише кілька небезпечних моментів і не продемонструвала того контролю, який роками був її візитною карткою.

Також італієць вже встиг втратити низку ключових гравців та футболістів ротації. Родрі перейшов до "Барселони", Бернарду Сілва - до "Реала", Джон Стоунз, Натан Аке та Тіджані Рейндерс також залишили команду, а структура оборони зазнала серйозних змін.

Втім, казати, що Мареска вимушений працювати на руїнах - теж неправильно. Кольори містян досі захищають Ерлінг Голанд, Філ Фоден, Раян Шеркі, Жеремі Доку, Антуан Семеньйо, Марк Гехі, Ніко О'Райлі та Абдукодір Хусанов. Тобто тренер може розраховувати на сплав досвіду та молодості. Та беззаперечного таланту.

Отже, потенціалу для перебудови "Сіті" вистачає. Залишилася лише "дрібниця" - замінити Гвардіолу на посту. Про те, чим все може закінчитися, Маресці радо розповість Арне Слот та легіон наступників Сера Алекса Фергюсона.

"Челсі". Команда нарешті отримала правильного тренера?

Повною протилежністю "Сіті" за останні роки точно був "Челсі". Після приходу нового власника лондонці витратили сотні мільйонів євро на трансфери (і кільканадцять тренерів), але результати залишалися нерівними. За останні сезони команда встигла фінішувати 12-ю, 6-ю, 4-ю та 10-ю.

Тепер "Челсі" отримав нового тренера. Хабі Алонсо уже довів свою кваліфікацію в "Баєрі"та привів клуб до історичного чемпіонства Німеччини. Але його робота в мадридському "Реалі" виявилася невдалою. У Лондоні на Алонсо чекає геть інший виклик.

Склад "синіх" перевантажений талантами. Коул Палмер, Морган Роджерс, Жоау Педру, Педро Нету, Мойсес Кайседо, Ромео Лавія, Енцо Фернандес, Ріс Джеймс, Леві Колвілл, Естевао, Жеовані Квенда - склад переповнений футболістами, здатними грати на високому рівні. Але їм, здається, бракує досвіду. Цього літа досвід на “Стемфорд Бриджі” з’явився завдяки Денні Велбеку і Джордану Гендерсону.

Так в чому ж проблема? В керівництві "аристократів", яке можна назвати яким завгодно, але не зваженим. За останні роки лише Жозе Моурінью працював із командою понад два сезони.

Тож якщо Алонсо не зможе швидко дати результат, в другій половині сезону на тренерському містку "Челсі" цілком може опинитися нове обличчя. Якщо ж іспанець зможе структурувати хаос, "аристократи" можуть стати грізною силою.

"Ліверпуль" та Іраола: чи можна виграти чемпіонство після чергової перебудови?

Андоні Іраола отримує, мабуть, найбільший тренерський виклик у своїй кар'єрі. До цього він працював із "Борнмутом" і поступово перетворив клуб на претендента на єврокубки. Тепер йому доведеться робити те саме в "Ліверпулі".

От тільки в новому клубі умовне "місце в шістці" не сприйматиметься як успіх. Від "Ліверпуля" та Іраоли чекатимуть чемпіонства. Достатньо згадати, що Арне Слот втратив роботу після фінішу чемпіоната на п’ятому місці, хоча за сезон до того Слот зробив мерсисайдців чемпіонами.

До того ж зараз перед Іраолою стоїть одразу кілька серйозних викликів. Не лише визначити нове обличчя "Ліверпуля" (адже в минулому сезоні команда відійшла від статусу пресинг-машини часів Клоппа) та спробувати поєднати наявних в команді футболістів.

Минулого літа клуб придбав Александера Ісака та Гуго Екітіке - двох дуже схожих за функціоналом нападників. І Слот так і не знайшов оптимального рішення цій проблемі. Також дещо "загубленим" виглядав Флоріан Вірц, а знайти "заміну" Мохаммеду Салаху як лідеру команди, Слот так і не зміг

Тепер розв’язати ці пазли має вже Іраола. І досвід Слота показує, що права на помилку у нього немає.

"Манчестер Юнайтед". Каррік дійсно знайшов відповідь?

“Манчестер Юнайтед” досі намагається подолати кризу, яка виникла в клубі після відходу сера Алекса Фергюсона. Моурінью, Мойес, Ван Гал, Сульшер, Рангнік, Аморім - список тренерів за останні роки говорить сам за себе.

Тепер командою керує Майкл Каррік. І фінал минулого сезону наділив фанатів надіями на те, що кризу нарешті вдалося подолати. Та є один нюанс - "Юнайтед" дуже сильно перевиконав очікування за якістю завершення атак. Під керівництвом Карріка команда забила 33 голи з моментів сумарною цінністю близько 26,9 xG.

Символом такого "оверперформінгу" став Бруну Фернандеш, який усього за 17 матчів віддав 13 із 21 гольової передачі команди за сезон. Сподіватися, що така аномальна реалізація моментів повториться в новому сезоні - марна ідея. Та й загалом це не дуже схоже на "подолання кризи".

Тому Карріку потрібно довести, що результат команди - не просто наслідок вдалого відрізка. І доводити це йому доведеться із доволі віковою командою, адже лідерами "дияволів" є 31-річний Фернандеш, 31-річний Люк Шоу, 33-річний Гаррі Магвайр. Тепер же ветерани не зможуть сконцентруватися на чемпіонаті, адже "Юнайтед" вийшов у Лігу чемпіонів.

А отже молодь в обличчях Лені Йоро, Айдена Хевена, Патріка Доргу, Шея Лейсі, Коббі Майну та новачка Андрея Сантоса повинна брати на себе більше відповідальності. Результати команди в товариських матчах не дозволяють сказати, чи вдалося Карріку збалансувати молодь та ветеранів, а також поставити гру команді.Відповідь дізнаємось вже найближчими тижнями.

"Тоттенгем". Де Дзербі отримав усе, що просив

Два сезони поспіль "Тоттенгем" завершував чемпіонат на 17-му місці, що є справжньою катастрофою для клубу з такими амбіціями. Але тепер Роберто Де Дзербі отримує можливість усе виправити.

Виправляти він буде із великою кількістю новачків - влітку команду підсилили Сандро Тоналі (108 млн євро), Матеус Фернандес (99 млн євро), Ян-Пауль ван Гекке (60 млн євро) та досвідчені Ендрю Робертсон і Маркос Сенесі. Все це робить "шпор" на папері сильним претендентом.

Але є питання, чи зможе Роберто Де Дзербі реалізувати свої плани. Адже на кожний успіх з "Брайтоном" чи "Сассуоло" знаходиться провал з "Марселем" через конфлікт з керівництвом. Тепер питання полягає в тому, наскільки довго триватиме мир у Лондоні. І якщо мир триватиме довго, "Тоттенгем" може стати одним із головних сюрпризів сезону.

"Астон Вілла". Унаї Емері має будувати команду наново

Минулого сезону "Астон Вілла" фінішувала четвертою в АПЛ та виграла "кубок Емері" (Лігу Європи) - і загалом виглядала одним із головних проєктів англійського футболу. Найголовніше, що бірмінгемці мали вирішити - недостатню глибину складу.

І от ми тут - за минуле літо команда додатково втратила Моргана Роджерса, Юрі Тілеманса та Люку Діня. А Амаду Онана отримав важку травму. Натомість "вілланами" стали Йоган Манзамбі та Жоау Гомес, а також орендований Алехандро Гарначо.

Отже, Емері знову доведеться будувати півзахист команди. І робити це, граючи на два фронти, не маючи глибини "Арсенала" чи "Манчестер Сіті". Питання в тому, чи стане фініш поза єврокубками провалом для проєкту "Астон Вілли"?

І якщо стане - чи зможе Емері впоратися з тиском та знову показати дива тренерського генія..

"Ньюкасл". Команда, яка починає все спочатку

"Сороки" - це ледь не головна команда-загадка чемпіонату та одна з найбільш знекровлених перед початком сезону. Клуб, маючи величезні фінансові можливості, цього літа втратив ледь не половину команди.

Головний тренер Едді Гау пішов. Бруну Гімараес став частиною "Арсенала", Сандро Тоналі - "Тоттенгема", Ентоні Гордон - "Барселони". Останніми роками саме ці гравці і саме цей тренер були творцями успіхів команди.

Тепер "Ньюкасл" вимушено робить ставку на молодь. Новий тренер Маттіас Яйссле прийшов із "Аль-Ахлі", а середній вік п'яти нових футболістів майже на 5 років нижчий за середній вік всього "Ньюкасла".

Це не схоже на невелике оновлення, більше на повноцінну перебудову. І тому "Ньюкасл" зараз виглядає як команда-сюрприз, яка спроможна як стати проривом, так і провалом нового сезону.

"Брайтон". Пресинг, молодь і проблема єврокубків

“Брайтон” минулого сезону був найкращою командоб ліги за високими відборами м’яча - і забила 23 голи після таких ситуацій. Проблема полягає в тому, що тепер на команду чекає ще й єврокубкове навантаження.

І на тлі такого виклику команда ще й лишилася без Денні Велбека, який був головною гольовою силою команди. Тож тепер "Брайтон" муситиме не лише грати на два фронти, але й терміново шукати нове джерело голів.

Так, "мартини" традиційно сильні в пошуку майбутніх зірок чи "зірочок". Та все ж зараз шукати нового голеадора треба якомога швидше, інакше історична єврокубкова кампанія стане проблемою і для внутрішньої першості.

"Брентфорд". Час для великого стрибка?

"Брентфорд" останніми сезонам виглядає як один із найцікавіших клубів Англії. Керівництво раз у раз примудряється із маленьким бюджетом змагатися вище своєї вагової категорії. Запорукою цього є фантастична робота аналітичного відділу, селекції та тренерського штабу.

І поступовий рух нагору нарешті окупився - колись за вартістю складу "Брентфорд" був на 16-му місці. Тепер же "бджоли" розташовуються на межі 10-го місця. Також минулого сезону команда ледь не вскочила до єврокубкової зони.

Новий сезон може стати таким потрібним для "Брентфорда" кроком вперед. І окремо приємно, що важливою частиною цього цікавого колективу є українець Єгор Ярмолюк.

"Борнмут". Іраола був головним секретом успіху?

Фініш в топ-6 для "Борнмута" став фантастичним, але заслуженим, досягненням. "Вишні" були лідерами АПЛ за темпом гри, кількістю володінь, кількістю повернень м’яча та швидкості просування в атаці. І завдячувати цьому не в останню чергу треба Андоні Іраолі.

Який тепер спробує зробити щось схоже в "Ліверпулі". Його замінив Марко Розе, але головний виклик стоїть не перед ним, а перед керівництвом клубу. Якщо "Борнмут" в новому сезоні утримає рівень, це означатиме, що менеджмент створив систему, яка не залежить від персони тренера чи головної зірки.

І спостерігати за цим експериментом буде вкрай цікаво - просто не факт. що шанувальникам "вишень".

"Ноттінгем Форест". Головне - не заважати Гласнеру?

За минулий сезон "Форест" змінив чотирьох тренерів, а тепер клуб очолив Олівер Гласнер. Фахівець, який вже довів свій рівень в Англії з “Крістал Пелас”. Саме під його керівництвом "Пелас" виграв Кубок Англії та Лігу конференцій.

Тепер же фахівець отримав новий, не менш складний, виклик. Гласнер має побудувати команду заново, адже влітку "Ноттінгем Форест" втратив свою головну зірку - Елліота Андерсона.

Минулого сезону він був лідером команди за величезною кількістю показників. Від створення моментів, передач вперед та просування м'яча до єдиноборств та повернення володіння. Фактично один футболіст виконував на полі роботу кількох гравців.

Так, у "лісників" є Морган Гіббс-Вайт, Мурільйо, Нікола Міленкович та інші якісні футболісти. Але виправити втрату Андерсона та створити новий бойовий колектив - це нелегка задача. На щастя для "Форест" - Гласнер звик до викликів.

"Евертон". Девід Моєс живе на межі

Як і загалом "Евертон". Клуб постійно перебуває за крок від боротьби за виживання, хоча за іменами його склад виглядає значно сильнішим. Тепер Девід Моєс має омолодити ці імена.

Прихід Бреннана Джонсона, Мерліна Рьоля, Тайрика Джорджа, Гейдена Гекні та Крістіана Норгора може стати фундаментом нового "Евертона". Але для реального оновлення тренеру треба буде остаточно відмовитися від старої команди.

І головне питання тепер - чи вистачить Моєсу сміливості зробити таке рішення? І чи зможуть новачки відштовхнути "ірисок" від прірви?

"Лідс". Як мине синдром другого сезону

Минулого сезону команда демонструвала якісний баланс між прямим футболом і вибірковим пресингом. І цей нескладний стиль дозволив "павичам" в другій половині сезону набирати очки в темпі лідерів чемпіонату.

Але тепер перед командою та Даніелем Фарке стоїть складніша задача. Адже команда майже не оновила склад, при цьому суперники вже знають, чого очікувати від команди.

З іншого боку, відсутність змін може стати і сильною стороною "Лідса". Адже команда вже зіграна. І гравці можуть бути вмотивовані показати, що вони та команда не є "дивом на сезон".

"Крістал Пелес". Чи є життя після Гласнера?

Олівер Гласнер зробив із "Пелес" одну з найбільш організованих команд ліги. Тож новий тренер П'єр Саж отримує чудово організовану команду.

З іншого боку, команда останніми роками стабільно втрачала зіркових гравців. Достатньо згадати, що за "орлів" свого часу грали Майкл Олісе, Еберечі Езе, Марк Гехі та Максенс Лакруа. Втім, в команді залишився Адам Вортон.

Таким чином головне питання щодо "Крістал Пелес" виглядає так - чи зможе П'єр Саж якісно замінити Гласнера та втримати заданий високий рівень для "орлів".

"Фулгем". Дивний експеримент із Арбелоа

"Фулгем" попрощався з Марку Сілвою і запросив Альваро Арбелоа. Цьому рішенню вже півтора місяці, а питань до нього менше не стає.

У "Реалі" робота Арбелоа завершилася далеко не найкращим чином, а тепер він отримує можливість побудувати власну команду в Прем'єр-лізі. Проте паралельно "дачники" намагаються омолодитися та позбутися статусу однієї з найстаріших команд АПЛ. Тож можна вкотре казати про великий експеримент в клубі англійської вишки.

"Сандерленд". Романтична історія проти статистики

Повернення "Сандерленда" до Прем'єр-ліги було однією з найкращих історій минулого сезону. Команда фінішувала сьомою та отримала місце в Лізі Європи. Але статистика "чорних котів" говорить те ж саме, що і про "Манчестер Юнайтед".

Команда мала від'ємний показник xG-різниці у 25 матчах, але часто перемагала. Фактично, "Сандерленд" набирав очки в іграх, в яких за якістю моментів не мав переваги.

От тільки тепер команда ще й гратиме в єврокубках. Чи вийде у команди не лише утриматися в АПЛ, але й якісно виступити в єврокубках - чи минулорічний успіх так і залишиться красивою аномалією?

Новачки. Чи виживе хоча б хтось?

У сучасній АПЛ розрив між Чемпіоншипом та Прем'єр-лігою стає дедалі більшим. Але цього разу новачки дуже різні, тож шанси зачепитися за місце в топ-20 англійського футболу є бодай в когось одного.

"Ковентрі" - чемпіон другого дивізіону, який домінував практично за всіма ключовими показниками. При цьому клуб ще й непогано попрацював для Френка Лемпарда на трансферному ринку. Влітку команду підсилили Калеб Їренча, Карл Рашворт, Лум Чауна, Орель Аменда та Тайво Авонья.

"Іпсвіч" повертається до АПЛ після сезону в Чемпіоншипі та витратив понад 100 мільйонів євро на підсилення. От тільки в Прем’єр-лізі команду тренуватиме вже не Кіран Маккенна, який за кілька років провів її із третього дивізіону до Прем'єр-ліги. Чи вдасться утримати заданий рівень Гаррі О’Нілу?

"Галл Сіті" - найбільш сумнівний із трьох претендентів на виживання, адже статистично це був найслабший клуб, який піднявся до Прем'єр-ліги в сучасній історії. Але футбол не завжди працює за статистикою.

Головні питання нового сезону

Хто стане головним бомбардиром?

Ерлінг Голанд лише один сезон в АПЛ не отримав "золоту бутсу”. Цього року виклик йому може кинути Віктор Дьокереш, який проведе другий сезон в Англії та мав би адаптуватися до футболу "Арсенала".

Або Ігор Тьяго, який вже забив 22 голи в минулому сезоні й залишився в "Брентфорді". На цьому очевидні конкуренти для норвежця закінчилися. Тож чи зможе хтось з них скинути з трону Голанда?

Хто стане головним розчаруванням?

Найочевиднішим кандидатом на це звання є "Ньюкасл". Команда, яка втратила ледь не половину команди та головного тренера, може банально провалитися на шляху до перебудови.

"Гідними претендентами" на це звання є також "Астон Вілла" (з тих самих причин) та "Сандерленд", який навряд чи зможе повторити статистичну аномалію минулого сезону.

Хто стане головним відкриттям?

Ось тут є купа претендентів, і жодного очевидного фаворита. Наприклад, "Брентфорд" має всі передумови для великого стрибка, а "Ноттінгем Форест" отримав нового тренера із величезною репутацією.

Водночас є претенденти і серед клубів "Великої шістки". Адже "Челсі" має колекцію молодих талантів та цікавого тренера, "Тоттенгем" із купою зіркових новачків та Де Дзербі має все для того, щоб здійснити ривок, а "Манчестер Юнайтед" може нарешті отримати тренера, який не намагається щороку починати все спочатку.

Коли звільнять першого тренера?

Це традиційна англійська гра, адже АПЛ не славиться терплячістю власників. Зокрема, минулого сезону перші відставки сталися ще восени.

Цього разу першими кандидатами можуть стати тренери новачків - особливо якщо команда програє кілька стартових матчів. Серйозний ризик існує і в "Ньюкаслі", "Фулгемі" та "Челсі".

Де дивитися матчі АПЛ в Україні

Офіційним транслятором чемпіонату Англії на території України є Setanta Sports. Транслятор забезпечить пряму трансляцію всіх 380 матчів сезону.

Вони буду доступні на ОТТ-платформі Setanta Sports, підписка на яку коштує 109 гривень на місяць. Дивитися матчі чемпіонату Англії також можна через додаток "Setanta Sports".

Також деякі матчі АПЛ наживо транслюватимуться на каналах "Setanta Sports" та "Setanta Sports+". Вони доступні як в певних кабельних мережах, так і на інших ОТТ-платформах, таких як Megogo або "Київстар ТБ".