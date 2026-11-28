"Динамо" доминировало, но не забило

Хозяева с начала встречи захватили инициативу и создавали моменты у ворот соперника.

Киевляне значительно превосходили одесситов по количеству ударов, но никак не могли реализовать свои шансы.

По данным телевизионной трансляции, на 79-й минуте статистика ударов составила 19:1 в пользу "Динамо".

Несмотря на такое преимущество, команда не смогла открыть счет, а в конце встречи сама оказалась в роли догоняющей.

Два гола "Черноморца" в конце матча

На 88-й минуте гости неожиданно вышли вперед.

После подачи углового Марьян Фарина со второй попытки нанес результативный удар и поразил ворота Георгия Бущана.

"Динамо" бросилось спасать матч, но вместо этого пропустило второй раз.

В компенсированное время Владислав Фарасеенко отдал передачу на Данила Алефиренко, который в быстрой контратаке вышел один на один с Бущаном и отправил мяч мимо вратаря.

Таким образом, "Черноморец" забил дважды за последние минуты встречи и добыл неожиданную выездную победу.

"Динамо" – "Черноморец" – 0:2 (0:0)

Голы: Фарина (88), Алефиренко (90+1).

Историческая серия "Динамо" завершилась

Поражение стало для киевлян особенно неприятным, учитывая статистику предыдущих встреч с "Черноморцем".

До этого матча "Динамо" забивало одесситам в 30 поединках чемпионата Украины. Серия продолжалась с 1 декабря 2007 года, а за этот период киевляне отметились 69 голами.

Таким образом, впервые почти за 19 лет столичная команда осталась без забитых мячей в противостоянии с "Черноморцем".

Также прервалась восьмиматчевая домашняя беспроигрышная серия "Динамо".

Вместе с тем, одесситы завершили собственную антирекордную выездную серию из 34 матчей подряд с пропущенными голами.

Для "Черноморца" эта победа стала лишь восьмой над "Динамо" за 56 встреч в чемпионате Украины.

Юбилейный матч Григорчука

Особым поединок стал и для главного тренера одесситов Романа Григорчука.

Наставник провел свой 100-й выездной матч в украинской премьер-лиге и отметил юбилей победой.

В общей сложности этот успех стал для Григорчука 70-м в чемпионате Украины, причем 60 побед он одержал именно во главе "Черноморца".